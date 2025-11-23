Officieel is het nog geen winter, maar zo voelt het wel. Dat merken ook de spelers van FC Groningen en PEC Zwolle, die het zondagmiddag in de Euroborg tegen elkaar opnemen. Door de barre weersomstandigheden werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt.

Het veld in Groningen lag bezaaid met sneeuw, waardoor er met een oranje bal moest worden gebald. Maar na nog geen tien minuten spelen waren de voetballers er klaar mee. Meerdere spelers beklaagden zich bij de scheidsrechter dat beide speelhelften teveel van elkaar verschilden. Daar kwam ook nog bij kijken dat het veld spekglad was.

Tijdelijk gestaakt

Reden genoeg voor de arbitrage om het spel stil te leggen, aangezien de gezondheid van de spelers in gevaar kwam vanwege de gladheid. De spelers werden naar de kant gestuurd, en er werd met man en macht gewerkt om het veld sneeuwvrij te maken.

De wedstrijd heeft kort stilgelegen vanwege sneeuw op het veld.



Vrijwilligers en medewerkers hebben het veld sneeuwvrij gemaakt. 💚🤍



Er wordt weer gevoetbald in Euroborg 🏟 pic.twitter.com/Tg2BgfVnIw — FC Groningen (@fcgroningen) November 23, 2025

Terwijl het veld weer bespeelbaar werd gemaakt, gaf scheidsrechter Alex Bos uitleg aan ESPN-verslaggever Hans Kraaij Junior. "De aanvoerders kwamen allebei naar me toe, dat het toch wat te gevaarlijk was. Vooral op het gedeelte waar nog te veel sneeuw lag. En ik ben er ook voor de veiligheid van de spelers, dus daar luister ik dan naar", zo vertelde de arbiter. "Het sneeuwt op dit moment niet meer, dus als het veld straks sneeuwvrij is kunnen we hopelijk weer lekker verder."

En inderdaad, enkele minuten later konden de spelers weer 'lekker verder'. Het grootste gedeelte van het sneeuw was van het veld verdwenen, en dus werd de wedstrijd hervat. Al was dat wel nog steeds met een oranje bal.

