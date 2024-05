Bayer Leverkusen kan in voetsporen legendarisch Ajax van Louis van Gaal treden tijdens laatste speelronde Bundesliga

Kampioen Bayer Leverkusen speelt zaterdag in de laatste speelronde van de Bundesliga tegen FC Augsburg, dat al uitgespeeld is. Normaal zou er dus niets meer op het spel staan, maar dat is niet het geval. Leverkusen kan het seizoen in de Bundesliga als eerste club ooit ongeslagen afsluiten. Hoewel het een zeldzame prestatie is, kwam het in andere landen wel voor. Ook in Nederland.

Leverkusen is na de 5-0 overwinning op Bochum al 50 wedstrijden ongeslagen in alle competities. Dat is precies het aantal duels dat het dit jaar speelde, want vorig seizoen verloor het de laatste wedstrijd. De ploeg van Xabi Alonso is daardor al landskampioen in Duitsland, staat ook in de bekerfinale en haalde de finale van de Europa League. Nog drie duels te gaan voor een volledig ongeslagen seizoen. De Bundesliga kan zaterdag al ongeslagen worden afgesloten.

Leverkusen zou de eerste ploeg ooit worden die dat in de Bundesliga voor elkaar krijgt. Zelfs Bayern München, dat de afgelopen elf jaar landskampioen werd, lukte het nooit. Wereldwijd gebeurde het wel al vaker, maar in de topcompetities komt het nauwelijks voor. In Nederland is het slechts één keer gebeurd sinds de invoering van het betaalde voetbal.

Het legendarische Ajax van Louis van Gaal

Ajax is de enige Nederlandse club die erin slaagde om het seizoen in de Eredivisie ongeslagen af te sluiten. Dat deden ze onder leiding van Louis van Gaal in het seizoen 1994-95. De Amsterdammers wonnen 27 keer en speelden 7 duels gelijk, als Leverkusen gelijkspeelt eindigen zij met exact dezelfde balans. Toch zal bij het horen van de jaargang in de hoofdstad vooral worden gedacht aan de Europese successen. Ajax won in dat seizoen namelijk de Champions League.

PSV leek dit seizoen hard op weg om ook een ongeslagen seizoen neer te zetten, maar in speelronde 27 ging het fout. De ploeg van Peter Bosz ging met 3-1 onderuit bij NEC en kon daardoor niet in de voetsporen treden van het legendarische elftal van Van Gaal.

Zeldzaam in topcompetities

In de Europese topcompetities is het ook een zeldzaamheid. Naast Duitsland gebeurde het in Frankrijk en Spanje ook nog nooit, maar in Engeland en Italië kwam het weleens eerder voor. Arsenal was in het seizoen 2003-04 de enige club die het in het proftijdperk voor elkaar kreeg. Het team van Arsene Wenger kreeg dan ook de bijnaam The Invincibles na het ongeslagen seizoen in de Premier League.

In Italië kwam het zelfs drie keer voor. Juventus was in 2011-12 de laatste. Een hoog puntenaantal hadden ze echter niet, want ze speelden liefst vijftien keer gelijk in 38 wedstrijden. Ook AC Milan werd in het seizoen 1991-92 ongeslagen kampioen. Mede dankzij Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard, ook wel 'De drie van Milaan' genoemd.

Ongeslagen zonder titel

Dan blijft er nog een ongeslagen seizoen in de Serie A over en dat is het meest opmerkelijke verhaal van allemaal. Perugia eindigde het seizoen 1978-79 zonder nederlaag, maar werd geen kampioen. Het speelde van de dertig wedstrijden er liefst negentien gelijk. AC Milan verloor drie keer, maar won er ook zeventien en ging er daarmee dus met de titel vandoor.