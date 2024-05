Be the Bondscoach in Amsterdam: Matthijs de Ligt nog altijd geliefd, Brian Brobbey moet in de spits

Het EK komt eraan en langzaamaan worden de eerste selecties van de deelnemende landen bekend. Die van Nederland moet nog bekend worden gemaakt, Ronald Koeman staat nog voor wat uitdagingen. Sportnieuws.nl gaat de straat op in drie verschillende steden om te kijken wat de bondscoaches in Nederland de beste 11 van Nederland vinden. Deze keer in Amsterdam.

Het Nederlands elftal speelt straks nog twee oefenwedstrijden, op 6 en 10 juni voordat het zal gaan afreizen naar Wolfsburg in Duitsland. Voor die tijd zal bondscoach Ronald Koeman zijn selectie bekend moeten maken. Terwijl de officiële deadline op 7 juni ligt, zijn er al meerdere landen die de namen hebben gedeeld. Nederland wacht nog even, logisch aangezien er nog wat blessuregevallen zijn. De 17 miljoen bondscoaches op straat hebben hun mening al wel klaar en helpen Koeman een handje met kiezen.

Virgil van Dijk gepasseerd

In Amsterdam liepen de meningen nogal uiteen. Matthijs de Ligt blijkt nog altijd een geliefd persoon in de hoofdstad, want veel mensen wilden hem graag in het hart van de defensie zien. Als er om het centrale duo werd gevraagd zeiden een aantal dat Virgil van Dijk niet meer in de basis moet staan. "Zijn tijd is geweest", was het argument. Zij zien liever De Ligt de leiding nemen met Nathan Aké of Micky van de Ven naast zich. Ook de naam van Daley Blind werd genoemd, hij mag gewoon mee naar Duitsland.

Spitsenprobleem

Wat wel duidelijk is, is dat Nederland een spitsenprobleem heeft. Brian Brobbey of Memphis Depay waren de namen die het meest in de spits genoemd werden, maar de flanken kon men het maar niet over eens worden. Donyell Malen, Cody Gakpo, Steven Bergwijn, Steven Berghuis. Ze kwamen allemaal voorbij.

De laatste twee maken een dramatisch seizoen mee bij hun club Ajax en zijn vaak ook niet fit geweest. Toch hebben mensen in Amsterdam nog vertrouwen: "Berghuis liet zondag gelijk zien hoe belangrijk hij kan zijn als creatieve speler, hij moet daarom toch echt mee naar Duitsland."

Malen was de meest constante naam, hij werd het vaakst genoemd voor de rechtsbuitenpositie. "Daar kan je echt niet omheen." Joshua Zirkzee, die dit seizoen hoge ogen gooit bij Bologna werd buiten beschouwing gelaten: "Die heeft te weinig ervaring en is te jong", luidde het oordeel.

Het middenveld

Koeman heeft geluk dat hij 26 spelers mag meenemen, want op het middenveld heeft hij keuzes te over. Het middenveld leverde op sommige plekken behoorlijke discussies op. Feyenoorders werden vrijwel geheel buiten beschouwing gelaten, waar PSV'ers Joey Veerman en Jerdy Schouten wel een plekje op de bank kregen.

Eén naam was onomstreden: Frenkie de Jong. Mits hij fit is stond hij in ieder elftal als eerste op het bord. "Reijnders zou ik graag naast hem zien staan, maar die jongen van Atalanta (Teun Koopmeiners) mag ook spelen. Die doet het zo goed dit seizoen", klonk het.

Het Nederlands elftal volgens Amsterdam

Verbruggen; Maatsen, Van Dijk, De Ligt, Dumfries; De Jong, Reijnders, Koopmeiners; Gakpo, Brobbey, Malen