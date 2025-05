'Belachelijk en onnaceptabel' gedrag van 'smaakmaker' Wout Weghorst volledig afgekeurd: 'Daar moet je van afblijven'

'Smaakmaker' Wout Weghorst haalde weer veel om zijn hals na afloop van de gewonnen wedstrijd van Ajax tegen Twente. De emotie zat hoog nadat de titel net was misgegrepen. Bij het bedanken van de fans duwde hij een cameraman omver. "Laakbaar gedrag, je moet met je poten van andere mensen blijven, ook al is de emotie hoog."

Het ging na de wedstrijd weer veel over Wout Weghorst en minder over Ajax. Dat irriteerde hemzelf ook, vertelde hij na afloop. Want dat was juist één van de redenen dat hij die camera had weggeduwd. Hij vond dat de aandacht weer onnodig op hem gericht was. Het gedrag dat hij vertoonde vindt Robert Maaskant belachelijk.

Gedrag Wout Weghorst

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine gaat de analist er verder op in. "Ik vind dat je sowieso met je poten van andere mensen af moet blijven. Ook al is de emotie hoog. Ik heb ook wel eens een duw gegeven als speler, maar hij moet daar gewoon van wegblijven", is zijn oordeel. "Je moet niet komen aan mensen, al helemaal niet aan een journalist die gewoon zijn werk staat te doen."

Weghorst maakte excuses na afloop voor de tv, als hij de situatie verkeerd had ingeschat. Dat vindt Maaskant niet genoeg. "Ik vind dat hij nog naar de betreffende persoon toe moet gaan en gewoon zijn excuus moet maken daarvoor. Het is ook onzin wat hij zegt."

Goede kanten van de spits

Toch heeft Maaskant ook goede woorden over voor Weghorst, want waar hij mindere trekjes heeft, heeft hij ook goede trekjes. "Hij is toch ook de smaakmaker geweest bij Ajax, of in ieder geval de meest opvallende", begint hij. "Iedere keer als hij speelde, dan was hij betrokken bij goals en bij situaties waarin het voor Ajax belangrijk was. Dus ik denk dat Weghorst de meest opvallende speler is geweest bij Ajax."

Tactiek Ronald Koeman

Dan later in de podcast moet hij reageren op de stelling of Ajax Weghorst zo snel mogelijk de deur moet wijzen. Dat vindt hij niet, en daarmee haalt hij ook woorden van bondscoach Ronald Koeman aan. Die eerst ook zijn bedenkingen had bij het gedrag van Weghorst. "Hij moet sowieso niet weg, want hij heeft veel goals gemaakt. Daarbij heeft hij het juiste vuur, maar je moet hem kunnen bespelen", legt Maaskant uit.

"Dat zei Koeman heel mooi. Je moet af en toe gewoon tegen Weghorst roepen Hou je bek. Dat is denk ik wat je nodig hebt."

