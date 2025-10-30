Arnold Bruggink komt met een steunbetuiging aan het adres van Joseph Oosting. De oud-directeur van FC Twente was als twee handen op één buik met de onlangs ontslagen trainer. Bruggink moest zelf het schip verlaten wegens gezondheidsklachten en wist meteen: het wordt lastig voor Oosting. "Ik had door kunnen gaan, maar dan had het misschien wel veel erger afgelopen voor mijzelf", stelt de ex-TD in de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine.

Bruggink kijkt met trots terug op zijn eerste seizoen bij FC Twente. "Ik zie dat wel iets anders", reageert Bruggink op de woorden van presentator en oud-trainer Robert Maaskant over een 'niet geslaagde periode'. "Als je in je eerste seizoen, waarin je Ron Jans moet opvolgen die vierde werd en waar iedereen mee wegliep, het voor elkaar krijgt om derde te worden en voorronde Champions League te halen... Dan is dat fantastisch. Ik vind dat echt een prestatie die nog steeds wordt onderschat."

Veranderde sentiment na de winterstop

Het succes bracht echter ook uitdagingen met zich mee, vooral toen het Europese programma op zijn einde liep. "Het sentiment veranderde na de winterstop. Thuis tegen Besiktas speelden we één van onze allerbeste wedstrijden in de periode bij FC Twente, die we moesten winnen om te overwinteren. Daarna werden we uitgeschakeld door Bodo/Glimt en is het een maand iets minder gegaan bij FC Twente", legt de oud-directeur uit.

Kritiek op tweede seizoenshelft

De tweede seizoenshelft van FC Twente werd door velen als teleurstellend bestempeld. "Iedereen zegt dat de tweede seizoenshelft heel slecht was. Daar heb ik enorm tegen gevochten en me elke keer tegen afgezet. Dat is gewoon niet waar. Maar wat blijft hangen zijn de topwedstrijden in de Eredivisie. We waren afgelopen seizoen niet goed genoeg. Ajax thuis 2-2, thuis kansloos van Feyenoord verloren en thuis kansloos van PSV verloren. Die wedstrijden waren niet goed en die blijven hangen, terwijl je een Europees topseizoen hebt gespeeld."

Bruggink erkent dat er momenten waren waarop het minder ging, maar benadrukt dat 'slechts' een aantal weken de Tukkers de das om hebben gedaan. "Ik heb alles nu natuurlijk redelijk scherp, omdat ik dat ook voor mezelf geëvalueerd heb. Het is vijf weken iets minder gegaan bij FC Twente. Toen misten we beide spitsen, zowel Sam Lammers als Ricky van Wolfswinkel. En Ricky is een hele belangrijke schakel in het elftal. Toen kwam er een kentering."

Afscheid met pijnlijke nederlaag

De pijnlijke uitschakeling in de play-offs tegen AZ was voor Bruggink een bittere pil. "Ik wist natuurlijk al dat ik zou stoppen. En ik wilde natuurlijk ook graag die voorronde van de Conference League halen. We stonden uit met 0-2 voor en we gingen eraf in de allerlaatste seconde met 3-2. Dus daar was ik ook doodziek van. Maar ook omdat je graag weg wilde gaan met een voorronde Conference League", vertelt Bruggink, die uiteindelijk wegging wegens gezondheidsklachten als slecht slapen en druk op de borst.

Het ontslag van Oosting

Het vertrek van Bruggink leidde indirect ook tot het vertrek van trainer Joseph Oosting. Enkele maanden later namen Dominique Scholten en Jan Streuer afscheid van de Drent. Was Bruggink er anders voor gaan liggen? "Het is moeilijk te zeggen. Ik wist donders goed dat als ik weg zou gaan, alle focus op Joseph zou komen te liggen. Ik had door kunnen gaan, maar dan was het misschien wel veel erger afgelopen voor mijzelf."

"Ik wist dat het moeilijker zou worden voor Joseph toen ik wegging. Hij vertrouwde mij blind. Ik was ook een soort klankbord voor hem. In het proces van trainer was er één ding heel belangrijk voor mij en dat is dat ik wil samenwerken met mensen. Ik wil geen ruzie maken en ik wil niet iemand die alleen maar loopt te vechten. Hij mag af en toe echt wel prikken en zijn mening geven. Ik wilde iemand met wie ik goed kon samenwerken en dat deed ik met Joseph. Wij hadden heel veel contact samen en ik kon echt tegen hem zeggen: ik zie het anders. Waarom doe je dit niet zo? En dan ging hij erover nadenken. Dat was echt wel iets van ons."

Frustratie bij Oosting

Oosting vertelde aan presentator Robert Maaskant dat hij baalt van hoe het is gegaan. "Ik heb met Joseph nog gesproken. Ik heb in een heel ver verleden nog met hem gespeeld. Hij zei: 'Ik baal er gewoon van. Want ik zag ook wel dat er een aantal spelers terugkwamen waardoor wij de boel wel weer op de rit zouden krijgen. En dan wordt die tijd je niet gegund'."