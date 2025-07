Op het WK voor clubteams zijn de spelers natuurlijk de grote sterren, maar ook de 34-jarige presentatrice Eleonora Incardona. Met haar sexy outfits verovert het oud-model de voetbalwereld.

De Italiaanse Incardona doet verslag van het WK voor clubteams namens de zender DAZN. Namens de Amerikaanse zender doet ze de presentatie in de stadions tijdens het toernooi. Incardona was voor haar carrière als presentatrice succesvol in de modellenwereld. De Italiaanse rondde ook haar rechtenstudie af en ze gaf al meermaals aan dat ze na haar loopbaan als presentatrice in de juridische wereld verder wil.

Rel met collega

De presentatrice kwam in het nieuws na een klein relletje met een collega. Valentina Maceri, een presentatrice die het WK verslaat voor de Zwitserse televisie, zei in in een interview dat ze vindt dat de oufits Incardona 'vulgair' zijn. Daarmee doelde ze op een kleine zwarte jurk die haar collega droeg in een stadion.

"Presentatrices zouden zich zeker sexy mogen kleden, maar altijd stijlvol en met klasse. Daar scheelt het in Italië soms aan. Het principe 'sex sells' geldt hier nog steeds. Als je op een gelijk niveau met spelers en trainers wilt praten, dan is dat niet evident. Incardona presenteert bij DAZN Bet en ze houdt zich dus bezig met weddenschappen. Ze kleedt zich daar heel sexy voor, soms wat vulgair", oordeelde Maceri over haar collega.

Incardona sloeg vervolgens terug door bij de volgende uitzending eenzelfde soort jurk te dragen. De reacties op haar outfit waren dan ook lovend.

Relatie met bekende voetballer

In haar liefdesleven gaat het Incardona ook voor de wind. De presentatrice heeft kort geleden een bekende voetballer aan de haak geslagen. Het gaat om de Italiaanse middenvelder Samuele Ricci. De verdedigende middenvelder maakte deze zomer voor 23 miljoen euro de stap van Torino naar het grote AC Milan. Ook is Ricci al tienvoudig Italiaans international.