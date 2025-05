‘Beste verdediger van Nederland’ openhartig over dopingschorsing: 'Denk bij alles een keer extra na'

Voormalig FC Twente-verdediger én Oranje-bankzitter Douglas Franco Teixeira blikt terug op een periode die zijn voetbalcarrière op zijn kop zette: een dopingschorsing. Wat begon als een ogenschijnlijk onschuldig medicijn om te plassen, veranderde in een langdurige schorsing voor de Braziliaanse-Nederlander. "Ik snap niet waarom mensen zulke dingen kunnen zeggen", vertelt Douglas.

Douglas had een helder doel: vaste waarde bij Sporting CP worden en een transfer maken naar de Premier League. "Daar ging het mis. Ik speelde niet veel en trainde alleen maar", blikt Douglas in gesprek met Sportnieuws.nl terug. Hij zocht zijn afleiding op een feestje met een paar biertjes en nam 's avonds een plaspil. Die dag in april 2017 veranderde alles. "Ik wilde eigenlijk niet, want ik moest elke dag wegen bij Sporting. Toen zei een vriend van mij: neem dit, er gebeurt écht niets. Daar had hij gelijk in, ik moest alleen veel plassen."

Dopingtest bij Sporting

Op het moment zelf leek er niets mis, tot hij onverwachts geconfronteerd werd met de gevolgen. "Ik kwam de volgende dag op de club en moest naar de clubarts voor een dopingtest. Ik dacht er niets van, omdat het een normaal medicijn was... Het was geen drugs, het was alleen om te kunnen plassen", gaat de oud-prof verder, die maandenlang in het ongewis werd gelaten. "Toen hoorde ik pas dat het een verboden plaspil was."

Douglas kreeg een schorsing van zes maanden, zijn contract werd later ontbonden en hij kwam nooit meer aan de bak. "Ik heb zes maanden gekregen, maar ik heb meer dan twee jaar moeten wachten op speeltijd. Dat was een héél zware tijd. Soms gebeuren er dingen in je leven, die blijkbaar zo moeten zijn", zegt de oud-verdediger van FC Twente. "Ik heb er geen spijt van en zeg ook niet dat het door die vriend komt. Ik heb het zelf genomen en dus is het mijn fout."

Moeilijk om terug te keren

De Braziliaanse-Nederlander erkent dat hij mentaal een flinke opdoffer heeft gekregen door zijn tijd in Portugal. "Normaal had ik een heel vast patroon: wakker worden, douchen en naar de club. Maar op het moment dat je thuis zit, weet je niet wat je moet doen. Het was héél zwaar, maar het is uiteindelijk gelukt om er weer bovenop te komen", doelt Douglas op zijn proeftijd bij toenmalig eerstedivisionist Go Ahead Eagles en het seizoen bij tweedivisionist Würzburger Kickers.

De onterechte kritiek

Wat de dopingschorsing extra zwaar maakte, was de manier waarop het nieuws bekend werd en de reacties die daarop volgden. "Ik baal alleen van de manier waarop het naar buiten is gekomen en de kritieken die ik heb gekregen. Ik snap niet waarom mensen zulke dingen kunnen zeggen. Het was geen drugs, maar gewoon een medicijn om makkelijker te kunnen plassen. Maar ik heb vroeger veel te verwerken gekregen, dus dit is een klein iets voor mij."

Douglas probeerde te leren van de situatie en sterker uit deze periode te komen. "Het leven is veel meer dan kritiek, dat hoort er ook bij. Ik kan er redelijk makkelijk mee omgaan. Als persoon heeft het mij sterker gemaakt, want bij alles wat ik nu doe, denk ik wel een keer extra na", zegt een stellige Douglas, die inmiddels is afgezakt naar het achtste voetbalniveau van Nederland.

Carrière als nachtkaars uitgegaan

De Braziliaans-Nederlandse Douglas brak als twintigjarig talent door bij FC Twente en werd gezien als een topkandidaat voor een rol als centrale verdediger bij Oranje. Hoewel hij zich liet naturaliseren tot Nederlander, bleef het slechts bij één uitnodiging waarin hij tweemaal negentig minuten op de bank bleef. Uiteindelijk kwam het door mislukte buitenlandse avonturen nooit tot een interland voor het Nederlands elftal. "In de Eredivisie was ik in die tijd de beste verdediger van Nederland, maar na één uitnodiging heb ik nooit meer wat gehoord van Louis van Gaal."