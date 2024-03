Bijna vijf jaar cel geëist tegen Carlo Ancelotti wegens belastingontduiking

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti hangt een forse celstraf boven het hoofd. Het Spaanse Openbaar Ministerie eiste dinsdag een straf van vier jaar en negen maanden tegen de 64-jarige coach.

Ancelotti zou tussen 2014 en 2015 voor ruim een miljoen euro aan belasting hebben ontdoken. Het gaat om portretrechten waarover geen belasting betaald zou zijn tijdens zijn eerste periode als trainer van Madrid. De Italiaan had zijn inkomsten als coach van Real wel aangegeven, maar niet die uit portretrechten en andere inkomstenbronnen.

"Het verhullen van de werkelijke begunstigde van de inkomsten uit zijn beeldrechten, zodat noch hijzelf, noch een van de genoemde bedrijven belasting zou hoeven betalen over de grote bedragen die in Spanje of in het buitenland zijn ontvangen, wordt hem zwaar aangerekend", aldus het OM.

De Spaanse autoriteiten hebben al eerder rechtszaken aangespannen tegen grote sterren uit de voetbalwereld. Onder andere Lionel Messi, Neymar en Cristiano Ronaldo gingen Ancelotti voor. Ondanks hun veroordeling hoefden zij toen niet de cel in, omdat ze een schikking troffen met de Spaanse belastingdienst. Het is niet duidelijk of dat ook bij Ancelotti gaat gebeuren.