Bijzondere gasten duiken op en gaan door achtbaan van emoties bij Aston Villa - PSG

De sensationele kwartfinale in de Champions League tussen Aston Villa en PSG werd dinsdagavond vereerd met hoog bezoek. Niemand minder dan kroonprins William met zoon George werden gespot op de tribunes in Birmingham. Zij gingen door een achtbaan van emoties.

De Engelse ploeg verloor in Parijs met 3-1 en ook toen zaten de volgende koning van Engeland en zijn opvolger (11) op de tribunes. Prins William is al sinds klein af aan groot fan van Aston Villa en zit regelmatig op de tribune tijdens grote wedstrijden. De clubliefde heeft hij ook bij zijn zoon met een paplepel ingegoten, zo was wel te zien aan de spanning waarmee George zat te kijken. Zij dachten na een half uur dat het wel klaar was, maar kregen een schitterende tweede helft voorgeschoteld.

Raar incident

Al begon de avond voor de fans én spelers met een lachwekkend incident. Waar iedereen uitkeek naar de Champions League-hymne, daar werd per ongeluk een ander liedje afgespeeld. PSG kwam vervolgens op 2-0 en met de 3-1 zege in Frankrijk leek de laatste hoop wel vervlogen voor Villa. Maar in de tweede helft draaide de ploeg het om en kolkte het stadion. Ook het koninklijke bezoek werd veelvuldig in een vorm van vechtlust en extase gespot.

Lachende gezichten door opzienbarend moment bij Aston Villa - Paris Saint-Germain in Champions League De start van Aston Villa - Paris Saint-Germain was nogal vreemd. De club uit Engeland speelt al eventjes in de Champions League, maar dat leek de beheerder van de muziek in het stadion even vergeten. Het was lachen gieren brullen in het stadion, maar Villa is toch uitgeschakeld. In een spectaculair duel was het niet genoeg om de 1-3 weg te poetsen van vorige week.

Schitterende emotie

Prins William en zoon George lijken door de vele foto's (zie hieronder) net 'echte mensen van vlees en bloed'. Ze zijn verdrietig en berustend na de 2-0 achterstand, worden steeds luidruchtiger en hartstochtelijker bij elke goal die hun club Aston Villa maakte in de tweede helft. Bij de 3-2 is er zelfs een explosie van vreugde en geloof in een stunt. Maar als het laatste fluitsignaal klinkt beseffen ook zij dat de Champions League-droom over is.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.