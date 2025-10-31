Het Afrikaanse Angola heeft een wel heel opvallende activiteit aangekocht ter ere van de vijftigjarige onafhankelijkheid. Voor een bedrag van twaalf miljoen euro komt Lionel Messi een oefenwedstrijd spelen.

Volgens Sports News Africa is het Angola er alles aangelegen om het onafhankelijkheidsjubileum zo groots mogelijk te vieren. Het land wist zich in 1975 los te wrikken als kolonie van Portugal en is dit jaar dan ook vijftig jaar een eigen staat. De regering wil dit dan ook groots vieren en heeft besloten om ter ere van het jubileum te voldoen aan de bizarre eisen van het Argentijnse nationale elftal.

Bizarre eisen

Als regerend wereldkampioen zijn er veel landen die het tegen Argentinië op willen nemen in een vriendschappelijk onderonsje. Daarvoor moet echter wel de portemonnee worden getrokken. Volgens het Afrikaanse sportmedium zou het maar liefst tien miljoen euro kosten om de Argentijnen naar je land te halen voor een vriendschappelijke wedstrijd. Daar zitten de kosten voor onder andere vliegtickets voor de selectie nog niet bij, die mogen apart nog eens worden afgerekend. Het totaalbedrag komt voor Angola dus uit op twaalf miljoen euro.

Dat bedrag is met name zo hoog door de aanwezigheid van wereldkampioen Lionel Messi. Echter moet je bij het neertellen van die tien miljoen euro nog wel hopen dat de voetballegende meedoet. In 2024 betaalde Hongkong een miljoenenbedrag om Messi met Inter Miami te laten voetballen tegen een team uit het land. De Argentijn haakte echter af vanwege een blessure, maar kon een aantal dagen later wel meespelen tegen Japan. Dat zorgde voor woede bij de mensen uit Hongkong en Messi bood uiteindelijk zijn excuses aan.

Angola

Op 14 november zal Angola het op gaan nemen tegen de Argentijnen. Het Afrikaanse land is op het continent niet bepaald een autoriteit op het gebied van voetbal. Angola haalde in 2006 voor de eerste en enige keer het WK voetbal en in de Afrika Cup kwam het land niet verder dan de kwartfinale. Het duel met de Argentijnen wordt dan ook gezien als een van de grootste wedstrijden in de geschiedenis van het land.