Bizar afscheid: omstreden Argentijnse doelman brengt Aston Villa in de problemen met 'domme' rode kaart

Emiliano Martinez heeft zijn mogelijk laatste wedstrijd voor Aston Villa afgesloten op een manier die niemand zag aankomen. Wat een passend afscheid had moeten worden, mondde uit in een moment dat nog lang besproken zal worden. De Argentijnse doelman stond in de slotronde tegen Manchester United opnieuw volop in de schijnwerpers, al was het niet om de reden waarop hij had gehoopt.

Een week eerder nam Martinez nog in tranen afscheid van het thuispubliek op Villa Park, na de gewonnen wedstrijd tegen Tottenham. De emotie leek veelzeggend: na vijf seizoenen bij Villa was het moment van vertrek nabij. De doelman wordt nadrukkelijk in verband gebracht met clubs als Arsenal, Barcelona en geïnteresseerden uit Saudi-Arabië.

'Omstreden, huilende Argentijnse doelman staat voor droomtransfer: Manchester United en Barcelona in de race' Emiliano Martinez lijkt na dit seizoen Aston Villa mogelijk te gaan verlaten. Tijdens de laatste thuiswedstrijd nam hij emotioneel afscheid van de fans, wat de geruchten over zijn vertrek aanwakkert. Ondanks het verlengen van zijn contract tot medio 2029 is nog niets zeker over zijn toekomst, maar een droomtransfer lonkt.

Afscheid met rode rand

De uitwedstrijd tegen Manchester United moest zijn laatste kunstje worden en kwam op een uiterst cruciaal moment. Aston Villa heeft alles om voor te spelen: plaatsing voor Europees voetbal hangt aan een zijden draadje. Maar in plaats van een waardig slotakkoord liet Martinez zijn ploeg in de steek. Na een fout in de defensie stormde hij uit zijn doelgebied en haalde hij Rasmus Hojlund hard onderuit, nadat de spits hem te snel af was. Scheidsrechter Thomas Bramall twijfelde niet en trok direct rood.

De charge werd online al snel omschreven als "de domste rode kaart van het seizoen" en kwam op het slechtst denkbare moment. Villa moest meer dan een helft met tien man verder in een wedstrijd die bepalend kan zijn voor het binnenhalen van een Europees ticket. Voor een doelman die evenveel bekendstaat om zijn prijzen als om zijn streken, voelt dit bizarre slotakkoord haast typerend: Martinez verlaat Villa zoals hij vaak speelde. Vol vuur, op het randje en dit keer er net overheen.

Hoe groot zijn de gevolgen?

Martinez begint volgend seizoen met een schorsing van drie wedstrijden als hij in de Premier League blijft. Arsenal zou hem graag terughalen, zeker nu David Raya twijfelt over zijn toekomst. Ook Real Madrid, Atlético Madrid en clubs uit Saudi-Arabië houden zijn situatie scherp in de gaten.

Wat zijn volgende stap ook wordt, zijn rode kaart kan een bittere nasmaak krijgen als de concurrenten wél de volle buit pakken. In dat geval kan de fout van Martinez Aston Villa duur komen te staan.

