Davy Klaassen was maar wat blij met zijn goal voor Ajax tegen Feyenoord. In de dertiende minuut schoot hij van afstand geweldig raak en zorgde voor de 1-0. Maar tijdens het juichen ging er wel iets mis. Hij bleek te bloeden bij zijn wenkbrauw en moest de hervatting van het spel vanaf de zijlijn meemaken.

Inmiddels staat de Ajacied weer binnen de lijnen en staat de 1-0 op het scorebord. Ajax staat voor in de Johan Cruijff ArenA tegen Feyenoord na een enerverende start van De Klassieker. Feyenoord had de betere kansen in de openingsfase, maar na slordig spel op het middenveld kon Klaassen profiteren.

Bloedend gezicht

Hij kon doorlopen richting de zestien en poeierde flink op goal. Wellenreuther was kansloos en zo zorgde de aanvoerder van Ajax ervoor dat de Johan Cruijff ArenA in vuur en vlam stond. Maar daarbij liep hij wel een kwetsuur op. Zijn wenkbrauw sprong open en hij bloedde tijdens het juichen. Vervolgens moest Klaassen naar de kant om verzorging te krijgen, zo hervatte Ajax de wedstrijd met 10 man.

Na een korte behandeling en mogelijk een nietje kon hij weer verder en inmiddels staat Ajax dus alweer met 11 man te spelen. Het is een cruciale goal van de aanvoerder tegen Feyenoord. Het zorgde ook voor een flink dosis vertrouwen aan de kant van Ajax. In de 22e minuut kwamen ze bijna op een 2-0 voorsprong na een schot van Sean Steur. Zijn schot werd weggewerkt. Daarna had Feyenoord nog twee belangrijke momenten voor de goal, maar ze kwamen niet tot scoren.

Richting de rust kreeg Ajax ook nog twee grote kansen via wederom Klaassen en Kasper Dolberg, maar verder leed bleef de ploeg van Van Persie bespaard. Wel moest Bart Nieuwkoop na een half uur geblesseerd naar de kant.

