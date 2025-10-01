Tijdens de Champions League-kraker tussen Bayer Leverkusen en PSV vond een opvallend moment plaats met Ismael Saibari in de hoofdrol. De Marokkaans international verscheen pas zo'n twintig seconden na zijn teamgenoten op het veld en miste daardoor de aftrap van de tweede helft.

Na een doelpuntloze eerste helft moest PSV vol aan de bak om de openingstreffer te maken. Tóch begon niet iedereen met volledige focus aan het tweede bedrijf, want Saibari kwam niet meteen scherp uit de kleedkamer. Terwijl zijn teamgenoten en de spelers van Bayer Leverkusen zich al hadden opgesteld voor de hervatting, bleef de middenvelder nog even achter in de catacomben.

Iets vergeten uit kleedkamer?

Scheidsrechter Glenn Nyberg wachtte nog even, maar besloot uiteindelijk zonder Saibari te starten. "Voorlopig staan er tien spelers op het veld", merkte Ziggo Sport-commentator Albert Mantingh op. Pas na zo’n twintig seconden sprintte Saibari het veld op, waarmee het duel weer kon worden hervat met elf tegen elf. Een opmerkelijk moment, maar gelukkig voor PSV zonder gevolgen voor het resultaat. Waarom Saibari later op het veld verscheen, is niet bekend.

Heerlijke goal

Waar zijn late verschijning op het veld de toon zette voor een chaotisch begin van de tweede helft, zorgde Saibari even later juist voor een moment van pure klasse. Na een kapitale fout van PSV’ers Jerdy Schouten en Armando Obispo, die Bayer Leverkusen op een 1-0 voorsprong bracht, trok Saibari de stand met een prachtig schot weer gelijk. Hij wreef weer over zijn hoofd, zoals hij altijd zijn goal viert. Gelukkig voor PSV was hij op dat moment wel bij de les en is zijn te laat komen na rust al snel vergeven.

Leverkusen - PSV

Door de gelijkmaker pakt PSV het eerste puntje van alle zes de Nederlandse clubs in de hoofdfasen van de diverse Europese toernooien. Ajax verloor tweemaal zonder zelfs een goal te maken. In de Europa League scoorde FC Utrecht, Go Ahead Eagles én Feyenoord ook niet. AZ speelt donderdag pas de eerste wedstrijd in de Conference League.

