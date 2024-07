Bizar nieuws uit Amsterdam: 'Ajax dreigt trainer binnen twee maanden kwijt te raken aan Manchester United'

Hij werd pas twee maanden geleden aangesteld door Ajax, maar het kan zomaar zijn dat Jelle ten Rouwelaar alweer gaat vertrekken uit Amsterdam. De keeperstrainer, die deze zomer overkwam van Burnley, zou namelijk kunnen tekenen bij Manchester United.

Erik ten Hag verlengde donderdag zijn contract bij de club en het lijkt erop dat hij enkel nog maar Nederlanders om zich heen wil. United is namelijk dicht bij het aantrekken van Ruud van Nistelrooij en René Hake als assistenten, maar heeft zich volgens Voetbal International en The Athletic ook gemeld in Amsterdam voor Ten Rouwelaar.

Erik ten Hag verlengt contract bij Manchester United: 'Er is nog veel werk te verzetten' Wat al een tijdje in de lucht hing is nu definitief: Erik ten Hag blijft langer manager van Manchester United. Dat maakte de Engelse grootmacht donderdag bekend. Ten Hag verlengde zijn contract met een jaar tot medio 2026.

Kort verblijf

Dat United bij Ajax aanklopt is vrij opmerkelijk, want Ten Rouwelaar kwam pas deze zomer over van Burnley en is dus nog maar net begonnen met werken onder nieuwe coach Francesco Farioli. Daar was hij assistent onder hoofdcoach Vincent Kompany, die zelf onlangs bij Bayern München tekende als trainer.

Ajax en Manchester United moeten nog een akkoord bereiken over een eventuele transfersom, maar de keeperstrainer zou zelf wel oren hebben naar een baan in Manchester. Dat zou een enorme tik zijn voor de Amsterdammers, want Ten Rouwelaar staat er goed op. Hij speelde ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van Oranje-doelman Bart Verbruggen.

Jelle ten Rouwelaar tekent bij Ajax: 'Hopelijk inspireert hij andere keeperstrainers in Nederland' Jelle ten Rouwelaar is terug in Nederland. De voormalig doelman van onder meer NAC Breda gaat als keeperstrainer aan de slag bij Ajax. De oud-keeper komt over van Burnley, waar hij sinds 2022 samenwerkte met hoofdtrainer Vincent Kompany. Keepersexpert Harm Zeinstra vindt het een zeer goede aanwinst voor de Amsterdammers, vooral door de manier van werken van Ten Rouwelaar.

Carrière Jelle Ten Rouwelaar

Ten Rouwelaar was zelf ook keeper en verdedigde bijna driehonderd keer het doel van NAC in de Eredivisie, voordat hij in 2016 zijn carrière als keeperstrainer begon in Breda. De voormalig sluitpost maakte na twee seizoenen een mooie transfer naar Anderlecht, waar Kompany later trainer werd. De Belg nam hem vervolgens mee naar Burnley.