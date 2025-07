Een heftig verhaal uit Engeland: Thomas Partey is aangeklaagd voor vijf verschillende verkrachtingen en een aanranding. De middenvelder speelde jarenlang bij Arsenal, maar is sinds 1 juli transfervrij. Zijn club wist echter al drie jaar van de beschuldigingen.

Het Openbaar Ministerie van Engeland heeft bekend gemaakt dat Partey op 7 augustus voor de Londense rechtbank moet verschijnen. Daar moet hij zich verantwoorden voor vijf beschuldigingen voor verkrachting en één voor aanranding. Het zou gaan om drie verschillende vrouwen die de aangiftes hebben gedaan in 2021 en 2022. In die tijd speelde Partey nog bij Arsenal. Hij stond tot 1 juli onder contract bij de Londenaren, waardoor hij nu drie dagen officieel transfervrij is.

Arsenal

Het Engelse The Telegraph kwam al in 2022 met het nieuws dat Partey opgepakt was vanwege de aangiftes voor verkrachting. Toentertijd mocht de krant nog niet zeggen om wie het ging, maar dat kan nu dus wel. The Telegraph meldt dat Arsenal in 2022 ook al op de hoogte was van de aantijgingen tegen Partey. De Londenaren lieten de Ghanees international echter gewoon voor de club spelen. Zo kwam hij vorig seizoen al 52 keer binnen de lijnen voor Arsenal.

The Telegraph uit dan ook kritiek tegenover Arsenal omdat de club Partey niet ontsloeg. "Terwijl ze wisten dat er een onderzoek tegen hem liep. Ze wijzen erop dat professionals in de meeste sectoren automatisch geschorst zouden worden zodra hun werkgever op de hoogte is van ernstige criminele beschuldigingen."

Advocaten

Ook sprak The Telegraph Dino Nocivelli, een bekende advocaat uit Engeland. Ook die vindt het zorgelijk dat Arsenal geen actie heeft ondernomen. "Ik denk dat het feit dat de verdachte gewoon is kunnen doorgaan met zijn carrière is fout en geeft duidelijk een verkeerd signaal af. Verkrachting en aanranding zijn serieuze aantijgingen en daarom had dit nooit mogen gebeuren."

Ook de fans van Arsenal kwamen eerder in protest tegen het aanhouden van Partey. Een supporter die meedeed aan een actiegroep gaf ook een reactie bij The Telegraph. "De laatste tijd was het enorm moeilijk om de club te supporten waar ik zo van houd. Fans van de tegenpartij zongen over deze zaak en we hebben nooit duidelijkheid gekregen vanuit de club Arsenal."