Bizarre minuut bij Volendam - NEC: goal afgekeurd, goal aan andere kant telt wél

Bij FC Volendam - NEC zal de tiende minuut een minuut zijn die lang in het geheugen blijft staan. In de openingswedstrijd van de 24ste speelronde van de Eredivisie hadden de VAR en scheidsrechter al vroeg een hoofdrol.

De fans van de hekkensluiter stonden nog te hossen na de goal van basisdebutant Vivaldo Semedo, toen de '1' van het scorebord werd gehaald. Hoewel er niks mis leek met de goal, zag de VAR wel iets. Of reageerde hij op het opgestoken handje van NEC-doelman Jasper Cillessen? De VAR vond, na bestudering van de beelden, dat Zach Booth op de doellijn hinderlijk buitenspel stond. Goal afgekeurd dus, door scheidsrechter Martijn Vos.

Zuur voor Semedo, want hij had god al op z'n knieën bedankt en een hoop kruisjes geslagen. Voor niks, bleek dus. Hij zag tot zijn verbazing dat NEC uit de aanval na de afgekeurde goal óók scoorde. Youri Baas vond zichzelf ineens in de zestienmeter van Volendam, haalde uit en trof keeper Mio Backhaus. Maar die bokste de bal in de voeten van Sontje Hansen, die een leeg goal niet kon missen: 0-1.

Weer ging scheidsrechter Vos na het doelpunt naar de kant. De fans van Volendam hoopten dat de VAR in de goal van Hansen ook iets ongeoorloofds had gezien. Maar er bleek alleen even iets mis met de communicatiemiddelen, want nadat hij die weer goed had zitten, gaf Vos aan dat het doelpunt blijft staan.