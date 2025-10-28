De wedstrijd tussen Gemert en Fortuna Sittard in de Eurojackpot KNVB Beker is tijdelijk gestaakt. Dat had te maken met ongeregeldheden in het uitvak tijdens de rust.

De spelers stonden klaar voor de start van de tweede helft, maar de arbitrage liet lang op zich wachten. Het zorgde voor onbegrip. De spelers moesten na een aantal minuten weer naar binnen en de wedstrijd werd tijdelijk gestaakt.

Het uitvak zorgde voor onrust in de rust en daardoor moeten er maatregelen worden genomen voordat de wedstrijd hervat kan worden. Er werd een barricade gebouwd tussen de uitsupporters en het thuispubliek. Daar zijn de Fortuna-fans doorheen gebroken. Er werd tegen de hekken aangetrapt en gegooid met een prullenbak. Het zorgde voor een onveilige situatie op de tribune.

Ongeregeldheden tijdens de rust bij Gemert - Fortuna Sittard. De orde is inmiddels hersteld maar de tweede helft begint zeker een kwartier later. pic.twitter.com/M44udrxOyn — Thomas Dal (@thomasdal) October 28, 2025

De wedstrijd werd daarom tien minuten stilgelegd. De spelers staan inmiddels wel weer op het veld om warm te blijven tijdens deze extra lange rust. De scheidsrechter kwam toen de rust was wedergekeerd ook weer naar buiten en dus kon de wedstrijd hervat worden.