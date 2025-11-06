FC Utrecht wist tot nu toe geen punten te behalen in de competitiefase, maar tegen het FC Porto van Francesco Farioli kwam het wél op voorsprong. In de zeventigste minuut werd FC Utrecht, direct na de gelijkmaker van FC Porto, echter flink benadeeld door een makkelijk gegeven rode kaart voor keeper Vasilios Barkas.

De Europa League-campagne van FC Utrecht verloopt tot nu toe teleurstellend. De Domstedelingen verloren hun eerste drie wedstrijden: van Olympique Lyon (0-1), Brann (1-0) en SC Freiburg (2-0). Tegen FC Porto hoopte de ploeg van Jans eindelijk resultaat te boeken. Het begon echter zéér moeizaam tegen de Europese grootmacht, maar dankzij het nodige kunst- en vliegwerk wist de wankelende verdediging van FC Utrecht knap stand te houden.

Schotse scheidsrechter onverbiddelijk

Na een half uur nam scheidsrechter John Beaton de hoofdrol op zich tijdens de Europa League-kraker. De Schot had weinig geduld met Pepê, die om een overtreding vroeg en zijn onvrede uitte met meerdere gebaren, wat hem een gele kaart opleverde. Nog geen twee minuten later trapte David Min per ongeluk op de schoen van Dominik Prpić, die vervolgens een gele kaart kreeg vanwege zijn protesten richting de arbitrage. Beaton maakte meteen duidelijk waar hij voor stond: hij tolereerde geen tegenspraak. Zijn stempel werd later nog groter.

Miguel Rodriguez doet Farioli wéér pijn

FC Utrecht begon na rust sterk en dat resulteerde direct in een doelpunt. Souffian El Karouani verraste met een slimme vrije trap die Miguel Rodriguez in ideale schietpositie bracht. De Spanjaard aarzelde geen moment en knalde de bal hard in het dak van het doel: 1-0. Hij bezorgde daarmee opnieuw trainer Farioli van Porto een pijnlijke ervaring in de Galgenwaard, net zoals op 20 april eerder dit jaar, toen FC Utrecht een rol speelde in het verval van Ajax rondom de titelstrijd.

Scheids benadeelt FC Utrecht

Er was geen vuiltje aan de lucht voor FC Utrecht, maar Alonzo Engwanda ging wel héél kinderlijk in de fout. De jonge middenvelder verspeelde een simpele bal, waarna FC Porto genadeloos toesloeg en de 1-1 tegen de touwen werkte. Daarna raakte Barkas verwikkeld in een opstootje met een Portugese speler die haast had om de bal te pakken.

Na wat duw- en trekwerk besloot scheidsrechter Beaton dat de Griek van FC Utrecht een kopstoot had uitgedeeld en stuurde hem van het veld. Deze beslissing leidde tot veel verontwaardigde reacties, waaronder die van PSV-watcher Rik Elfrink. "Een lachertje. De Portugese acteerkunsten zijn bepaald niet Oscar-waardig, maar de scheids trapt er met beide benen in", schrijft hij op X.

Eerste punt voor FC Utrecht

De tien man van FC Utrecht hielden vervolgens knap stan: een verdiend punt tegen een Europese grootmacht en tevens het eerste punt in de Europa League. Toch had het publiek graag meer gezien, want de fans schreeuwden zelf om 'alles-of-niets'. Dat lukte alleen niet. Uiteindelijk zal het team van Ron Jans tevreden zijn dat het met een man minder het 1-1 gelijkspel over de streep wist te trekken. Zeker omdat zondag ook het belangrijke thuisduel met Ajax in de Eredivisie wacht.

