Blessure bij Spaanse verdediger levert Oranje mogelijk pikante ontmoeting op

Spanje heeft noodgedwongen een wijziging door moeten voeren in de selectie voor de Nations League. Iñigo Martínez van FC Barcelona kampt met een knieblessure en gaat zodoende toch niet mee. Daardoor komt er een plekje vrij voor een debutant, die we in Nederland vrij goed kennen.

Martinez speelde zondagavond nog de hele wedstrijd mee bij Barcelona, dat met 2-4 won van concurrent Atletico Madrid. Na afloop gaf de club aan dat de linkspoot een knieblessure had opgelopen. Dat bevestigt de Spaanse voetbalbond dan ook.

Vervanger

Als vervanger wordt er een verdediger doorgeschoven vanuit de onder 21 van Spanje. Dat is niet de minste, want Dean Huijsen speelt bij Bournemouth al het hele seizoen erg sterk. De lange verdediger speelt week in week uit mee op het hoogste niveau van Engeland en kan nu zijn debuut gaan maken voor Spanje.

Dat kan een pikant debuut gaan worden. Spanje treft op 20 en 23 maart Nederland als tegenstander in de Nations League. Huijsen zei Oranje af en koos voor het Spaanse nationale elftal ongeveer een jaar geleden. Sindsdien speelde hij een aantal keer voor de onder 21, maar tot een debuut in de hoofdmacht kwam het nog niet.

Dean Huijsen 'voelt zich echt Spaans' en is blij met zijn keuze voor het nationale elftal De in Amsterdam geboren Dean Huijsen besloot in februari om uit te komen voor het Spaanse nationale elftal. Als kind verhuisde de verdediger van AS Roma naar Málaga waar hij opgroeide.

Van Amsterdam naar Malaga

Huijsen werd geboren in Amsterdam, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Spanje. Daar woonde hij in Malaga. "Ik voel me echt heel erg Spaans en ben blij om deel uit te maken van dit nationale team", zei de speler van Bournemouth daar eerder al eens over.

Nations League

Spanje en Nederland treffen elkaar deze interlandperiode in de kwartfinale van de Nations League. Oranje zal goed bij de les moeten zijn om de Europees kampioen te willen verslaan. Mocht dat gebeuren, dan staat daar een hele fijne financiële opsteker tegenover, naast dat Ronald Koeman en zijn mannen dan naar de halve finale van het toernooi gaan.