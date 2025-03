Blessure van belangrijke invaller bij Ajax blijft doorsudderen: wedstrijd tegen PSV 'race tegen de klok'

Wout Weghorst is nog altijd niet hersteld van zijn gebroken teen. De spits van Ajax raakte op 9 februari geblesseerd en zou er zes weken uit liggen, maar het is nog onzeker of hij mee kan doen aan De Topper tegen PSV.

Volgens De Telegraaf is er een 'klein wonder' nodig voor Weghorst om de wedstrijd van komende zondag te halen. En dat is toch opvallend, aangezien Ajax eigenlijk al tegen Eintracht Frankfurt of AZ over hem hoopte te beschikken. Na de wedstrijd tegen de Alkmaarders (2-2) kwam de interlandperiode, maar ook na nog eens bijna twee weken rust blijft zijn deelname onzeker.

Mocht Weghorst de wedstrijd tegen PSV inderdaad niet redden, lijkt hij wel aan te kunnen sluiten bij de resterende zeven potjes in de competitie. Ajax neemt het nog onder andere op tegen FC Utrecht en Weghorsts cluppie FC Twente.

Wout Weghorst werd op zijn pik getrapt door eigen keeper met negen hechtingen tot gevolg We kennen Wout Weghorst als een emotionele jongen. Of je nou zin hebt in tranen, woede-uitbarstingen of provocerende schoudertjes: Woutje scoort altijd. En goals dan? Die maakt hij ook soms. Niemand kan om hem heen, zo ook zijn eigen keeper niet in 2018, toen hij nog bij AZ speelde. Een 'lullige' botsing met Gino Coutinho kwam hem duur te staan, met negen hechtingen tot gevolg.

Cijfers van Weghorst

Ajax staat momenteel zes punten voor op de Eindhovenaren en is daarmee de verrassende koploper van de Eredivisie. Weghorst werd in zeventien wedstrijden ingezet, vooral als invaller. De 32-jarige spits kwam wel tot zeven doelpunten (in 793 minuten). In zijn laatste duel, tegen Fortuna Sittard, was hij goed voor een goal en een assist.

Ronald de Boer wijst opvallende speler aan die verschil kan maken bij PSV - Ajax: 'Hij is wel wat gewend' Ajax reist komende zondag zonder Anton Gaaei af naar Eindhoven voor de kraker tegen PSV. Voormalig Ajacied Ronald de Boer denkt dat zijn vervanger het verschil zou kunnen maken in de cruciale wedstrijd.

Verrassing bij Ajax

Ronald de Boer blikte bij Voetbal International vooruit op de kraker en noemde een opvallende naam die wel eens kon verrassen. De analist denkt dat Lucas Rosa het Noa Lang wel eens lastig zou kunnen maken, vooral omdat Lang niet van meeverdedigen zou houden. Rosa is waarschijnlijk de rechtsback bij Ajax, omdat Anton Gaaei geschorst is na een rode kaart.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.