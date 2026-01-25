Doelman Justin Bijlow vertrok slechts een aantal dagen geleden naar Genoa, maar start meteen in de basis in de Serie A-wedstrijd tegen Bologna. De oud-Feyenoorder begint zijn Italiaanse avontuur meteen tegenover een landgenoot, want Thijs Dallinga is bij Bologna de spits van dienst.

Feyenoord maakte dinsdag bekend dat Bijlow zou vertrekken naar het Italiaanse Genoa. Het gaat om een definitieve transfer. Bijlow tekende in Italië een contract tot juni 2026, met een optie voor Genoa om die verbintenis te verlengen tot medio 2029. De doelman is dinsdag medisch gekeurd en waar die keuring bij een eerdere transfer uiteindelijk er voor zorgde dat die afketste, is Bijlow er dit keer zonder problemen doorgelopen.

De doelman zal wel meteen genoeg te doen krijgen, want de Italiaanse club staat slechts drie punten boven de degradatiestreep. Het wordt dus knokken voor lijfsbehoud in de Serie A. De tegenstander Bologna doet het niet slecht dit seizoen en staat achtste. In het nieuwe jaar echter loopt het nog niet zo goed, uit zes wedstrijden werd er slechts één gewonnen. Bijlow en zijn teamgenoten zijn dus zeker niet kansloos.

Moeite met vertrek

Bijlow was bij Feyenoord echt een kind van de club, en had ook veel moeite met zijn vertrek. "Ik vertel niemand een geheim, als ik zeg dat het me zwaar valt om de club te verlaten", vertelde Bijlow in een statement op de website van Feyenoord. "Zeker niet in de huidige situatie, die me aan het hart gaat. Maar ik en velen met mij hebben de club uit diepere dalen zien klimmen."

"Mede door jullie, het fantastische legioen waarvan ik altijd de onvoorwaardelijke steun heb gevoeld en echt alles voor heb gegeven. Bedankt daarvoor. Feyenoord is mijn club, m’n familie en mijn thuis. Overal waar ik ga; dat zal niet veranderen", klonk het.

Bijlow had de voorbije seizoenen te maken met veel blessureproblemen, waardoor hij zelden een langere periode vast onder de lat stond als onbetwiste eerste keuze. Afgelopen zomer kreeg hij van trainer Robin van Persie nog het vertrouwen en begon hij het seizoen als eerste keeper, maar opnieuw sloeg het blessureleed snel toe. In zijn afwezigheid nam Timon Wellenreuther het stokje over en wist hij die plek uiteindelijk vast te houden.

Alles over Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.