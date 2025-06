De Oranje Leeuwinnen hebben deze zomer maar één doel voor ogen: EK-winst. Bondscoach Andries Jonker nam in aanloop naar het eindtoernooi uitgebreid de tijd om Sportnieuws.nl te woord te staan. Hij beseft dat het vertrouwen in Nederland een enorme dreun heeft gekregen. "Maar deze generatie heeft nog één kans, en wij als staf ook", stelt Jonker.

Jonker geeft toe dat de laatste interlands, Duitsland (4-0 verlies) en Schotland (1-1), de positieve tendens volledig hebben gekanteld rondom Oranje. "Je zoekt altijd naar bevestiging, maar hier zitten 33 maanden hard werken in, vanuit de speelsters en staf. We hebben iets sterks opgebouwd waar wij in geloven. Dat is niet kapot te krijgen met dit soort duels. Het vertrouwen is er nog steeds, vooral omdat we het vaak genoeg hebben bewezen", zegt Jonker tegen Sportnieuws.nl.

Binnen de selectie van Oranje heerst nog altijd optimisme, vooral door de sterke EK-kwalificatie met twee overwinningen, drie gelijke spelen en slechts één nederlaag. In de laatste tien duels werd bovendien alleen verloren van Duitsland en de VS, nota bene een van hun beste duels volgens coach Jonker. Kritische volgers in Nederland voorspellen echter dat Oranje snel uitgespeeld zal zijn op het EK in Zwitserland.

'De timing van deze inzinking bij de Oranje Leeuwinnen is rampzalig': waarom het EK op een drama afstevent De Oranje Leeuwinnen hebben zichzelf behoorlijk in de nesten gewerkt. Na dertien wedstrijden met slechts één nederlaag is het vertrouwen in één interlandbreak tot het dieptepunt gezakt. De afgang tegen Duitsland en het teleurstellende gelijkspel tegen een zwak Schotland temperen het optimisme rondom de ploeg van Andries Jonker voor het aanstaande EK in Zwitserland aanzienlijk.

Oranje Leeuwinnen kunnen niets goed doen

Het sterrenensemble van de Oranje Leeuwinnen kan plots weinig meer goed doen in voetbalminnend Nederland: de groep is te oud, te weinig kwaliteit en de trainer begrijpt er geen snars van. "Men is gewend van ons dat we winnen, dat er een frisse uitstraling is en dat er zeer behoorlijk gevoetbald wordt. Daarmee hebben we onszelf populair en geliefd gemaakt", stelt Jonker, die het in de afgelopen duels niet voor elkaar kreeg om die ‘positieve vibe’ terug te krijgen.

"Als het dan opeens niet functioneert, dan kijkt men daarna van: 'hé, wat krijgen we nu? Zit er zand in de motor? Wat is er aan de hand? Dit zijn we niet gewend'", vervolgt Jonker, die zich wel stoort aan de kritieken van 'onbekenden in het vrouwenvoetbal'. "Die heb ik nog nooit iets over het vrouwenvoetbal horen zeggen, maar die weten nu onmiddellijk waar het aan ligt. Maar het zegt ook iets over de huidige status van het vrouwenteam, dat is positief."

Oud-toptrainer Louis van Gaal 'te groot' om ex-collega's te helpen: 'Dat bedoel ik met alle respect' "Louis van Gaal heeft wat minder verloren in zijn leven", lacht bondscoach Andries Jonker in aanloop naar het EK met de Oranje Leeuwinnen. De 62-jarige trainer heeft in zijn carrière een bijzondere band met oud-toptrainer Van Gaal opgebouwd en vertelt daar openlijk over in de nieuwe Sportnieuws.nl-podcast, 'In Oranje'. "Dat is tussen ons en komt niet naar buiten."

'Alleen geslaagd bij EK-winst'

De vaste volger van het vrouwenvoetbal ziet dat de Oranje Leeuwinnen voor een zware uitdaging staan op het EK, vooral door de lastige poule. De ploeg van Jonker begint nog relatief eenvoudig tegen Wales, maar moet daarna flink aan de bak tegen toplanden Engeland en Frankrijk.

Hoewel niemand rekent op EK-winst, zijn speelsters en staf daar wél van overtuigd – wat bewonderenswaardig is. Ter vergelijking: Ajax-coach Francesco Farioli durfde het met een riante voorsprong (9 punten) nooit uit te spreken dat zijn ploeg voor het kampioenschap ging, maar liep toch de titel mis. Jonker is daar duidelijker in. "Alleen bij EK-winst is het toernooi geslaagd."

Oranje Leeuwinnen naar loodzwaar EK vrouwenvoetbal: het programma, de stand en tv-gids Het EK vrouwenvoetbal is het laatste kunstje van bondscoach Andries Jonker bij de Oranje Leeuwinnen. Hij staat met de Nederlandse speelsters voor een loodzware uitdaging. De groepsfase is al zo pittig, dat Oranje op haar best moet zijn om de knock-outfase te bereiken. Hier lees je alles over het EK voor vrouwen in Zwitserland.

Heilig overtuigd van de kwaliteiten

De Oranje Leeuwinnen wonnen het EK in 2017, eindigden als nummer twee op het WK 2019 en werden bij het vorige WK onterecht uitgeschakeld in de kwartfinale door de latere winnaar Spanje. "We zijn toen héél snel op een niveau gekomen dat we heilig geloofden in mogelijke winst. Nu hebben we dat gevoel weer. Ik vind dat we dat moeten uitspreken, omdat we daartoe in staat zijn."

"En dat baseren we natuurlijk op de goede momenten, zoals Nederland - VS. In die wedstrijd dachten we zelfs even, toen we hen van het kastje naar de muur tikten, dat we de beste van de wereld waren. Als we dat niveau weten te halen, kunnen wij het EK winnen. Maar dat is wel de vereiste en daar ligt de lat. Deze generatie heeft nog één kans, en wij als staf ook. Daar moet alles voor wijken", zegt Jonker stellig.

Dit is Andries Jonker: bijzondere band met Louis van Gaal, van Europese top naar Telstar én 'geheime' relatie Andries Jonker, bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, heeft een opmerkelijke weg afgelegd in de voetbalwereld. Hij drukte zijn stempel bij (kleine) clubs in Nederland én internationale grootmachten als assistent-trainer van Louis van Gaal. Dit is alles wat je moet weten over een van de meest ervaren coaches van het Nederlandse voetbal.

Toekomst van Jonker in het ongewis

Voor de 62-jarige trainer is het alles of niets. Jonker zwaait af als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Nigel de Jong, directeur topvoetbal bij de KNVB, besloot dat de bond een nieuwe koers moet varen. Kort voor het EK werd zijn opvolger al benoemd: Arjan Veurink, momenteel assistent-bondscoach van Engeland. "Ik dacht alleen dat ze graag een vrouwelijke bondscoach wilden hebben", deelt Jonker, die er verder niets over kwijt wil.

Opvallend is dat de huidige Oranje-assistenten Arvid Smit en Janneke Bijl juist de overstap maken naar de andere kant van de Noordzee om samen te werken met Sarina Wiegman. Extra pikant: in de tweede groepswedstrijd staan Nederland en Engeland tegenover elkaar. “Daar heb ik het met Sarina natuurlijk wel over gehad", zegt Jonker, die weigerde om tot in detail te treden.

Kieskeurige bondscoach Andries Jonker ligt goed in de markt: 'Als een dergelijke kans voorbijkomt...' Andries Jonker zal na het EK komende zomer in Zwitserland geen vervolg geven aan zijn rol als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. De Nederlandse voetbalbond heeft besloten een andere koers te varen, waarbij Jonker niet meer betrokken zal zijn. De bondscoach overweegt ondertussen zijn toekomststappen. "Ik ben niet van plan daarop in te leveren" benadrukt Jonker.

Sportnieuws.nl in Oranje: vanaf 18 juni

