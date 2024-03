Bondscoach Ronald Koeman klopt aan bij UEFA met speciaal verzoek voor EK: 'Het is echt belachelijk'

Polen is het vierde en laatste land in de poule van Nederland op het EK in Duitsland aankomende zomer. Het won dinsdagavond de play-offs van Wales. Polen bleek na een zenuwslopende wedstrijd de sterkste vanaf elf meter. Ook Oekraïne en Georgië plaatsten zich voor het Europees kampioenschap, voor dat laatste land is dat de eerste keer.