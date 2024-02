Bordeaux-speler in kunstmatige coma na harde botsing in luchtduel

Bordeaux-speler Alberth Elis is zaterdagavond na een harde botsing in het duel tegen Guingamp gewond geraakt aan zijn hoofd. De speler kwam hard in aanraking met Donatien Gomis van Guingamp.

Het voorval gebeurde zaterdagavond in de Ligue 2-wedstrijd al na veertig seconden. Alberth Elis en Donatien Gomis knalden hard tegen elkaar in een luchtduel, waarna Elis neerging en minutenlang op het veld werd behandeld aan zijn hoofdwond. De aanvaller uit Honduras werd per brancard afgevoerd en naar het ziekenhuis gebracht.

Kunstmatige coma

Hoewel Elis bij bewustzijn was toen hij het veld verliet, brachten artsen in het ziekenhuis hem in een kunstmatige coma, waarna hij is geopereerd. De wedstrijd ging daarna gewoon verder en Bordeaux won met 1-0. De club droeg de zege op aan Elis.

Reactie Bordeaux

Inmiddels is de Franse club met een update gekomen, maar daarin zegt het dat het nog te vroeg is om iets te zeggen over hoe het momenteel gaat met de aanvaller. De club zal terughoudend zijn met informatie, uit respect naar zijn familie, zo zegt Bordeaux in het statement. Ze bedanken iedereen die steun heeft betuigd aan Elis en zijn familie.