'Borussia Dortmund bereikt akkoord met jongere broer (19) van oud-sterspeler Jude Bellingham'

Borussia Dortmund heeft zijn pijlen gericht op de volgende Bellingham-telg. Jude Bellingham maakte drie jaar furore bij de Duitse topclub, nu lijkt het de beurt aan zijn jongere broer Jobe (19). Er zou al een persoonlijk akkoord zijn bereikt.

Net als Jude (21) begon de jongere Bellingham zijn carrière bij Birmingham City. In de zomer van 2023 stapte hij voor een kleine twee miljoen euro over naar Sunderland. Daar is de centrale middenvelder uitgegroeid tot sterkhouder en is volgens Transfermarkt.nl nu 22 miljoen euro waard. Hij was dit seizoen goed voor vier goals en drie assists in de Championship.

Van Dortmund naar Real Madrid

Bellingham laat Sunderland in ieder geval goed achter zich: de gevallen club keert na deze zomer weer terug in de Premier League. De tiener is volgens een journalist van het Duitse Sky persoonlijk akkoord met Borussia Dortmund, de club waar Jude 132 wedstrijden voor speelde.

Na drie seizoenen vingen de Duitsers liefst 113 miljoen euro voor de Engelse superster: Real Madrid nam hem in 2023 over. Daar is Jude inmiddels uitgegroeid tot wereldster. In 2023/2024 won hij direct La Liga én de Champions League met De Koninklijke.

Borussia Dortmund

Dortmund kende een matig seizoen, maar wist uiteindelijk toch de vierde plek te pakken in de Bundesliga. Daarmee verzekert het zichzelf van Champions League-voetbal komend seizoen.

Jong Engeland

De jongere Bellingham is sinds november 2024 international van Engeland onder 21. Hij kwam tot nog toe tot vier interlands voor het Jong-elftal. Jobe zit ook in de selectie voor het EK van komende zomer.

