Liverpool kreeg in extremis een tik van jewelste. De regerend kampioen ging in de 97e minuut onderuit tegen Crystal Palace (2-1) en Arne Slot kookte na afloop. Zijn frustratie richtte zich dit keer niet op de scheids of het toeval, maar op een eigen speler.

Kort na de gelijkmaker van Federico Chiesa leek Liverpool alsnog met een punt weg te komen. Maar diep in blessuretijd ging het mis. Jeremie Frimpong koos op een verkeerd moment voor de aanval, waardoor de organisatie achterin open lag. Crystal Palace profiteerde optimaal: Eddie Nketiah kreeg de bal voor zijn voeten en besliste de wedstrijd in minuut 97.

De manager van Liverpool was zichtbaar geïrriteerd na de eerste nederlaag van het seizoen. Volgens Slot lag de oorzaak volledig bij zijn eigen ploeg. "We kunnen alleen onszelf de schuld geven dat we zo verdedigden", klinkt de Nederlandse trainer.

Slot wijst naar landgenoot

Zijn woorden waren duidelijk gericht op Frimpong, die de laatste weken juist veel lof kreeg om zijn aanvallende impulsen vanaf rechts. Dit keer pakte die drang naar voren verkeerd uit en betaalde Liverpool de hoogste prijs. "Eén speler was op dat moment te aanvallend ingesteld. Dat kostte ons de wedstrijd", voegde Slot eraan toe.

Toch viel er meer aan te merken op het spel van de Reds. In de eerste helft was het vooral doelman Alisson Becker die zijn ploeg overeind hield met een reeks knappe reddingen. Jean-Philippe Mateta raakte zelfs nog de paal, terwijl Liverpool zelf nauwelijks gevaar wist te stichten.

Einde aan perfecte reeks voor Liverpool

Met de nederlaag komt er een einde aan de perfecte seizoensstart van de kampioen. Crystal Palace klimt door de overwinning naar de tweede plaats en blijft bovendien als enige ploeg in de Premier League ongeslagen.

Slot keek vooruit met een duidelijke boodschap: dit mag niet nog eens gebeuren. Toch bleef hij realistisch: "Maar als één team vandaag de overwinning verdiende, dan was het Palace wel."

