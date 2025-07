Andries Jonker is dé meest besproken man van de Oranje Leeuwinnen na de 'poppenkast'-gate, maar ook Sarina Wiegman ligt onder vuur bij het Engelse vrouwenteam. In gesprek met Sportnieuws.nl geeft trainer Robert Maaskant zijn mening over de 'boze en niet slimme' actie van Jonker én spreekt hij zich uit over de kritiek op Wiegman. "Jonker is gewoon niet loyaal aan de KNVB."

Jonker verraste vriend en vijand in de NOS Voetbalpodcast door openlijk te spreken over zijn eerdere twijfels als bondscoach. Volgens Maaskant hangt dat samen met het niet verlengen van zijn contract door de KNVB.

"Andries toont onafhankelijkheid en is niet meer loyaal aan de KNVB. Wel aan het team, maar niet meer aan de bond. Je merkt dat hij boos is. Zijn aanpak doet me ook denken aan zijn leermeester Van Gaal", zegt Maaskant resoluut.

'Géén slimme strategie van Jonker

Maaskant vond het 'niet slim' van Jonker dat hij vol op de aanval ging richting één van de journalisten bij de 'poppenkast'-gate. "Ik kan me wel voorstellen dat als jij dag en nacht bezig bent met zo'n ploeg, dat je de term ‘poppenkast’ niet helemaal gepast vindt. Maar hij kan daar ook met een geintje vanaf komen en zeggen: 'Misschien is poppenkast niet helemaal de juiste term', en dan op die manier verder gaan. Dat vond ik niet zo slim gekozen strategie van hem."

Plannetje gewerkt?

Uiteindelijk wonnen de Oranje Leeuwinnen met 3-0 en dus bewees Jonker de criticasters het ongelijk. Maaskant spreekt dat echter tegen. "Ik vind niet dat we nu kunnen zeggen: het plannetje van Andries heeft gewerkt. Dat komt omdat je tegen Wales gewoon je wedstrijd moet winnen, omdat je meer kwaliteit hebt. Dat heeft niks met de strategie van de coach in de media te maken. Ook zonder deze strategie hadden de Oranje Leeuwinnen gewonnen van dit Wales."

'Speelsters prikken daar doorheen'

Maaskant kon zich wel vinden in het standpunt van de desbetreffende journalist, die zich hardop af vroeg of 'Jonker serieus geloofde in zijn act'. "De huidige generatie spelers en speelsters prikken daar doorheen", gaat hij verder. "Die vinden zichzelf goed genoeg om het toernooi te winnen en ik geloof ook niet dat deze generatie het nodig heeft dat je spelletjes gaat spelen met de media."

Wiegman onder vuur

Jonkers boezemvriendin, Sarina Wiegman, heeft ook de nodige kritiek te verwerken gekregen. De Britse media maakte de succescoach, die onder meer het EK 2017 en 2022 won, met de grond gelijk. Maaskant neemt de Nederlander in bescherming. "Dat moet je ook wel een beetje met een korreltje zout nemen allemaal, hè. De Engelse pers is natuurlijk van de overdrijvingen. Als ze de volgende wedstrijd van Nederland winnen, dan zitten ze weer volledig in het toernooi. Dan wordt er weer geschreven van: 'Nou, wat een fantastisch herstel en we kunnen het wel'."

Maaskant vindt echter wel dat de Engelsen een 'probleem' hebben als er niet van de Leeuwinnen wordt gewonnen. "Ze hebben de beste competitie ter wereld, maar iedreen weet dat Frankrijk de sterkste ploeg gaat zijn in deze poule. Daarom móéten Nederland én Engeland de eerstkomende wedstrijden, tegen elkaar, winnen om door te gaan. Ik weiger te praten over een 'schande', want het blijft sport, maar als Engeland wordt overklast, dan is daar wel wat aan de hand."

Baan in het mannenvoetbal

Maaskant, die eerder ook als technisch directeur werkte bij Almere City, noemde Wiegman ooit zelfs als optie tijdens zijn zoektocht naar een trainer. "Ze heeft bewezen dat ze het maximale haalt uit ploegen waarmee ze werkt en heeft ook een langetermijnstrategie. Dat vind ik héél sterk. Ik heb zelfs als technisch directeur haar wel eens genoemd. Kan ze dingen toevoegen? Absoluut. Zou ze dat aan kunnen? Dat blijft een vraagteken. Hopelijk gaat het een keer gebeuren", besluit hij.

