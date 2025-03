Braziliaanse voetbalbond zet bondscoach na diverse negatieve records op straat

Het voetbalteam van Brazilië heeft een nieuwe bondscoach nodig. Dorival Júnior is namelijk vrijdag ontslagen, volgend op de pijnlijke nederlaag tegen de Zuid-Amerikaanse aartsrivaal Argentinië (4-1).

De 62-jarige Dorival was pas sinds januari 2024 de baas van het nationale team. Hij kreeg de Seleção niet aan het draaien in de kwalificatiereeks. De vijfvoudig wereldkampioen staat vierde met 10 punten minder dan wereldkampioen Argentinië, dat al zeker is van een plek in de eindronde. Ecuador en Uruguay staan ook nog boven de Brazilianen.

Zwakke prestaties

Het track record van de 62-jarige Braziliaan, die zo ongeveer alls topclubs in zijn moederland heeft getraind, is weinig imposant. Hij zat bij zestien interlands van Brazilië op de bank, zeven keer werd gewonnen (zesmaal gelijk, driemaal verlies). De Copa America was voor de Brazilianen over in de kwartfinale, na een nederlaag tegen Uruguay.

Maak je een lijstje van bondscoaches in deze eeuw van Brazilië met minstens tien interlands, dan staat Dorival onderaan qua aantal punten per wedstrijd: 1,69. En trek je het breder naar de hele geschiedenis, dan deden alleen Carlos Alberto Parreira en Falcão het slechter.

Dorival Júnior

Dorival trad aan in 2022, nadat hij met Flamengo de Copa Libertadores en Braziliaanse beker binnen had gesleept. Het jaar daarop won hij ook de beker met São Paulo.

In 2023 ging het al gevoelig mis in de WK-kwalificatiewedstrijd thuis tegen Argentinië. De regerend wereldkampioen won met 1-0. Dat was de eerste nederlaag in een kwalificatiewedstrijd in eigen land ooit. En zo waren er meer negatieve doorbraken, want voor de eerste keer ooit verloor de WK-recordkampioen van Colombia en na meer dan dik 20 jaar was Uruguay voor het eerst sterker. Daarnaast had Brazilië nog nooit verloren van een Afrikaans land. Zowel Marokko als Senegal trokken tegen de Goddelijke Kanaries aan het langste eind.