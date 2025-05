Britse krant pakt uit met 'Manchester United-flop' Wout Weghorst na klap tegen camera

Wout Weghorst kwam zondagmiddag negatief in het nieuws door na Ajax - FC Twente een tik uit te delen aan een camera. Het opzienbarende moment werd in Nederland groots opgepakt, maar heeft inmiddels ook Engeland bereikt. Daar wordt Weghorst nog even herinnerd aan zijn periode bij Manchester United.

'Over and Wout', kopt The Sun toepasselijk bij het artikel. De Britse krant beschrijft wat we in Nederland de voorbije weken allemaal zagen. Weghorst en Ajax leken maandenlang op weg naar de landstitel, maar de laatste paar wedstrijden ging het helemaal mis. Ajax verspeelde op de voorlaatste dag de voorsprong die ooit negen punten was en zag PSV op de slotdag de titel in de wacht slepen.

Emotionele Wout Weghorst slaat camera na drama Ajax, ook trainer Francesco Farioli in tranen De emoties waren bij Ajax duidelijk zichtbaar na de laatste wedstrijd in de Eredivisie. De Amsterdammers die wekenlang punten verspeelden wonnen weliswaar van FC Twente (2-0), maar omdat ook PSV drie punten pakte bij Sparta (1-3) ging de landstitel opnieuw naar Eindhoven. En dat deed zichtbaar pijn bij enkele Ajacieden.

Verleden van Wout Weghorst

Na de 2-0 zege op FC Twente haalde Weghorst - letterlijk - uit naar een cameraman toen hij met medespelers interactie had met het publiek in Amsterdam. Het kwam de 32-jarige spits op veel kritiek te staan. The Sun pakt het vanwege het verleden van Weghorst ook groot op.

'Nare man' Wout Weghorst afgemaakt door Hugo Borst: 'Hoe hij tegen zijn vrouw deed, ben ik nooit vergeten' De landstitel is voor PSV, maar Wout Weghorst weet na de laatste speeldag toch de aandacht op zich te vestigen. Niet omdat hij in de slotwestrijd van Ajax tegen FC Twente de beslissende 2-0 maakte, maar vanwege een klap die hij uitdeelde toen een cameraman hem in beeld nam na de wedstrijd. Het moment was volgens Hugo Borst veelzeggend. De radiomaker maakte van de gelegenheid gebruikt om een verhaal over Weghorst achter de schermen te delen.

Weghorst speelde namelijk voor Burnley én een seizoen voor Manchester United. Onder Erik ten Hag pakte hij als huurling zijn enige prijs uit zijn carrière, maar qua statistieken maakte Weghorst weinig indruk. In de Premier League wist hij geen enkel doelpunt te maken. Het levert hem de 'titel' van 'Manchester United-flop' op door het tabloid.

'Bizarre ineenstorting Ajax'

De Engelsen spreken daarnaast over een 'bizarre ineenstoring' van Ajax. Die begon op 20 april met een 4-0 nederlaag bij FC Utrecht. Daarnaast volgde nog puntenverlies tegen Sparta (1-1), NEC (0-3) en FC Groningen (2-2). Daardoor werd de voorsprong op PSV helemaal weggegeven. Tegen Twente werd weliswaar gewonnen, maar omdat PSV dat ook bij Sparta deed (1-3) ging de landstitel wederom naar de Eindhovenaren.

Wout Weghorst bijt van zich af en verklaart klap na deceptie Ajax: 'Heb gemerkt wat daar de gevolgen van zijn geweest' Wout Weghorst vestigde na Ajax - FC Twente de aandacht op zich met een opvallende actie. De Ajax-spits deelde een klap uit aan een camera die op hem gericht was toen hij met de spelers tegenover het eigen publiek stond. Na afloop werd Weghorst door een journalist van ESPN geconfronteerd met de beelden en deed de veelbesproken Ajacied zijn verhaal.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.