Britse media fileren Arne Slot en Liverpool: 'Horror show van Liverpool'

Liverpool heeft zondag voor de tweede keer verloren in de Premier League en dat leverde in de Britse media het nodige commentaar op. Maar trainer Arne Slot hoeft zich geen zorgen te maken: 'Als de nummer twee van de competitie gaan waardige titelstrijd aan kan gaan, maakt zo'n nederlaag weinig uit.'

Het zijn de woorden bij The Sun na de 3-2 nederlaag van Liverpool tegen Fulham. 'The Reds domineren de tweede helft, maar kunnen zich niet herstellen van de eerdere horror show', is de kop van het Engelse medium. Liverpool staat nog altijd elf punten voor op Arsenal in de competitie, met nog zeven wedstrijden te gaan.

The Sun en The Daily Mail wijzen op de persoonlijke fouten bij Liverpool, waardoor Fulham binnen no-time drie keer kon scoren. De schuld bij de derde tegentreffer (3-1) werd bij aanvoerder Virgil van Dijk in de voeten geschoven: 'Weer een goal die makkelijk voorkomen had kunnen worden. Van Dijk werd dolgedraaid door de slungelige spits Rodrigo Muniz, die kalm binnenschoot.'

Kampioenskoorts bij Liverpool? Trainer Arne Slot beleeft waardeloze middag bij Fulham

Keiharde cijfers

Liverpool Echo deelde keiharde cijfers uit aan de spelers van Slot na de nederlaag tegen Fulham. Alle Nederlanders - Van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo - kregen een 5. Gravenberch zou voor rust continu de verkeerde keuze hebben gemaakt, over Gakpo werd het volgende gezegd: 'Hij probeerde voor rust zijn steentje bij te dragen, maar kreeg weinig support van de mensen om hem heen.' De Nederlandse linksbuiten werd na 55 minuten naar de kant gehaald.

Ibrahima Konaté en Dominik Szoboszlai kregen een 3 van het lokale medium. Niet voor niks werden die twee spelers ook gewisseld. Eigen jeugd Harvey Elliott en Conor Bradley werden ingebracht.

