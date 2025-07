Engeland heeft het EK gewonnen na een zenuwslopende finale tegen Spanje. In een wedstrijd die na 90 minuten op 1-1 eindigde, trokken de Engelse Leeuwinnen aan het langste eind na een bloedstollende penaltyreeks. Onder leiding van de Nederlandse coach Sarina Wiegman beleefde Engeland een historische avond en dat bleef niet onopgemerkt in de Britse media.

Aan het begin van het EK klonk er nog flink wat kritiek op Wiegman vanuit de Britse media, zeker na de pijnlijke nederlaag tegen Frankrijk. De Nederlandse topcoach bleef echter onverstoorbaar en bracht haar ploeg snel weer op het juiste spoor met overtuigende zeges: 4-0 tegen Nederland en 6-1 tegen Wales. In de knock-outfase bewees Engeland zijn klasse opnieuw door Zweden na een krankzinnige penaltyreeks te verslaan, en Italië in de halve finale met 2-1 te kloppen.

'Wie waren wij om te twijfelen?'

Sky Sports steekt ook de hand in eigen boezem na de felle kritiek op het team van Wiegman, aan het begin van het EK toen er werd verloren van Frankrijk (2-1). "Wie waren wij om ooit vraagtekens te zetten bij Wiegmans keuzes?" schrijft Sky Sports. "Elke beslissing heeft geleid tot het perfecte resultaat: opnieuw de terechte Europese titel."

'Je kunt niet kopen wat Spanje heeft'

De Britse pers was lovend over de prestatie van Engeland, maar ook vol bewondering voor de speelstijl van Spanje. The Guardian schrijft: "Je kunt niet kopen wat Spanje heeft. Ze hebben een speelstijl die er al van jongs af aan zo in zit, dat het net zo natuurlijk aanvoelt als ademhalen. Op een gegeven moment zijn ze niet te stoppen."

"Engeland heeft echter de middelen, de steun van hun bond en de harten van de natie. Belangrijk is dat ze ook de beste manager ter wereld hebben met Sarina Wiegman, die haar derde Europese titel op rij won, en een geest heeft die gewoon niet aan het wankelen gebracht kan worden", klinkt het lovend. "Ze is de onbetwiste koningin van het coachen."

Wiegman: een van de besten ter wereld

De BBC steekt de loftrompet over de Nederlandse manager. "Wiegman wordt hiermee bevestigd als een van de beste trainers ter wereld, aangezien ze voor de derde keer op rij een Europese titel wint. Wiegman, de componist en de koelste vrouw in het stadion, voerde de juiste veranderingen door toen het nodig was en loodste haar team naar de overwinning", valt te lezen. "Na dit alles kan er geen twijfel zijn: dit is de grootste prestatie in de geschiedenis van het Engelse voetbal."

Voormalig Engels international Karen Carney was ook duidelijk over de successen van de Haagse. "Je kunt niet aan Wiegman twijfelen, want ze haalt gewoon al haar medailles tevoorschijn. Zij is ongetwijfeld de beste internationale vrouwelijke manager. Vijf keer de finale halen en twee keer achter elkaar meedoen aan de Europese kampioenschappen met Engeland, dat is een record", vertelt ze bij ITV.

Heldendaad op het hoogste podium

Engeland schrijft dus geschiedenis, maar het is vooral Sarina Wiegman die wederom bewijst tot de absolute top te behoren. Haar tactische vernuft, koelbloedigheid en leiderschap worden geprezen in binnen- en buitenland. Na deze thriller is het duidelijk: Wiegman heeft haar plek tussen de grootste namen in het voetbal definitief verankerd.

"Ze wordt eindeloos bekritiseerd om haar voorspelbaarheid, maar hier staat ze dan met een derde trofee in haar handen. Wiegman is de succesvolste manager in de Engelse voetbalgeschiedenis en ze verdient duidelijk alle lof", klinkt het louter positief bij de DailyMail.