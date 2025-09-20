Liverpool won zaterdag met 2-1 van Everton en gaat nog altijd ongeslagen aan kop in de Premier League. Ryan Gravenberch had een belangrijke rol tijdens de overwinning op Anfield. De Nederlander scoorde het openingsdoelpunt in de tiende minuut. Britse media zijn dan ook razend enthousiast over het optreden van de Nederlandse middenvelder. Al zien zij tegelijkertijd de nodige uitdagingen voor Arne Slot in de komende periode.

Hoewel Liverpool ongeslagen aan kop gaat in de Premier League, had Sky Sports wel wat aan te merken op bepaalde keuzes van Slot. Het Britse medium sprak van een 'wankele situatie' nadat de Nederlandse trainer wat veranderingen binnen het elftal doorvoerde. "Het wordt voor Arne Slot lastig balanceren wat betreft de komende periode", stelt het medium.

'Getuigt van kwaliteit en techniek'

BBC toont zich enigszins kritisch richting de ploeg van Slot. "Ze schitterden niet, maar deden hun werk wel", analyseert het medium. Het geweldige optreden van Ryan Gravenberch was het medium niet ontgaan. "Gravenberch verkeert in uitstekende vorm en zette zijn uitstekende prestaties voort met een finish die getuigt van kwaliteit en techniek. Hij versloeg daarmee de duikende Jordan Pickford", aldus BBC.

'Gebeurde voor de vierde keer'

Ook The Sun is lovend over het optreden van Gravenberch. De doelpunten van de Nederlander en Hugo Ekitike worden door het medium omschreven als "schitterende voorbeelden van fantastische afwerking". Bovendien was het opbouwspel van beiden volgens The Sun "verbluffend, beslissend en vooral snel".

Over Liverpool als geheel is de Britse krant echter iets gematigder."Je kunt je ogen er eigenlijk niet vanaf houden," schrijft het medium. "Zowel niet als ze op volle toeren draaien in de aanval, als wanneer ze volledig de draad kwijtraken, zoals dit seizoen al voor de vierde keer gebeurde, tegen het ambitieuze, steeds sterker wordende en vooral moedige team van David Moyes."

'Niet overtuigend'

Ook Daily Mail is niet heel enthousiast over de manier waarop Liverpool drie punten wist te bemachtigen. Het Britse medium stelt dat de fans in de slotfase moesten toekijken hoe Mo Salah en Dominik Szoboszlai de bal in de hoeken probeerden te houden om zo de hoop op de late gelijkmaker te smoren. "Op de een of andere manier heeft Liverpool dit seizoen altijd een manier gevonden om aan hun tekortkomingen te ontsnappen", schrijft het medium, dat stelt dat Liverpool "niet overtuigend" overkwam tijdens de Merseyside-derby.

Ook The Guardian denkt er zo over. "Op papier heeft Liverpool tot nu toe in ieder geval perfectie bereikt met een vijfde overwinning in vijf Premier League-wedstrijden, maar ze moeten hun beste vorm nog vinden", vindt het medium.

