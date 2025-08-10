Arne Slot en Virgil van Dijk kregen zondagmiddag de nodige kritiek te verduren na de verloren Community Shield. Zeker aanvoerder Van Dijk zou een aandeel hebben in het verliezen van de Engelse Supercup met Liverpool. Crystal Palace bleek na penalty's te sterk.

In de reguliere speeltijd werd het 2-2. Van Dijk veroorzaakte de penalty van Crystal Palace, terwijl de aanvoerder van Liverpool ook verkeerd stapte bij de tweede tegentreffer. Dat zag The Sun ook. Het Engelse medium omschrijft dat de normaal gesproken zo zekere verdediger er 'ongebruikelijk klungelig' uit zag.

Sky Sports zag dat de ploeg van Slot er kwetsbaar uit zag. Ook dat medium schreef over de 'klungelige' Van Dijk die bij beide tegendoelpunten betrokken was. Express deelde cijfers uit aan alle spelers: 82-voudig Nederlands international Van Dijk kreeg slechts een 4. 'Hij was schuldig aan beide doelpunten, dus hij krijgt een beoordeling die bij zijn rugnummer past.'

Cijfers voor Jeremie Frimpong en Cody Gakpo

Jeremie Frimpong, die bij zijn debuut meteen trefzeker was, werd beloond met een 7. 'Scoorde met een voorzet uit een moeilijke hoek. Werkte zichzelf in het zweet op beide helften van het veld. Een sterk optreden.' Cody Gakpo kon tijdens de wedstrijd niet veel klaarspelen, maar schoot wel zijn penalty in de serie binnen: 6. 'Hij werkte hard om wat extra's te forceren, maar werd tegengewerkt door zijn eigen besluiteloosheid.'

'Erachter komen dat de McDonald's dicht is'

Het is opvallend dat Slot al voor de tweede keer een prijs misloopt op Wembley. In maart 2025 verloor hij met Liverpool de League Cup-finale van Newcastle United. 'Deze spelers houden er écht niet van om te verliezen', zag Daily Mail. 'Dit is misschien 'maar' de Community Shield, maar je ziet hoeveel het verlies met ze doet. Ze hadden allemaal het gezicht van een hongerig iemand die erachter komt dat de McDonald's dicht is.'