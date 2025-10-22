Ajax gaat er keihard van af tegen Chelsea in de Champions League. Na 45 minuten staat het al 4-1 voor de thuisploeg en dan hebben de Amsterdammers ook nog een rode kaart op zak. De Britse media zijn keihard voor de 'Nederlandse giganten'.

Kenneth Taylor kreeg in de vijftiende minuut een rode kaart, waarna Chelsea vlak daarna op voorsprong kwam. "De avond van Ajax is binnen enkele minuten geïmplodeerd", concludeerde David Richardson. De journalist was namens Sky Sports aanwezig op Stamford Bridge. "Het wordt een heel lange avond voor ze."

Na de 1-0 werd Oscar Gloukh van het veld gehaald, wat de Ajax-fans niet konden waarderen. "Johnny, rot op!", zongen zij vanuit het uitvak. Dat viel ook op bij het Britse medium. "De Ajax-supporters zijn woedend door die beslissing."

'Domste wat je ooit gaat zien'

Chelsea kwam na de wissel op 2-0, waarna Wout Weghorst middels een penalty voor de aansluitingstreffer zorgde: 2-1. Na wat ruzie met verschillende Chelsea-spelers schutterde de spits door een strafschop in de eigen zestien weg te geven. "Dat is de domste tackle die je ooit gaat zien in het strafschopgebied", schrijft Richardson. "Goed dat hij zover meeverdedigt, maar wat dacht hij daar in vredesnaam?!"

Daarbij hield het niet op voor Weghorst, want de Chelsea-fans besloten hem ook nog te vergelijken met Andy Carroll. Beide spitsen hebben lang haar. De thuisploeg scoorde uiteindelijk twee penalty's in de eerste helft, waardoor het met een 4-1 voorsprong ging rusten. "Ajax kan alleen nog hopen dat de schade beperkt blijft. Het enige schot op doel was de penalty."

'Nederlandse giganten'

The Daily Mail dikte de voorsprong van Chelsea aan, door Ajax te betitelen als 'Nederlandse giganten'. Journalist Kieran Gill moest hard lachen na de eerste helft en genoot van de 'instorting' van Weghorst en Ajax.

