Bundesliga-speler lijkt horrorblessure op te lopen, maar komt al snel met goed nieuws

Union Berlin-speler Diogo Leite heeft zondag een zware hoofdblessure opgelopen in de wedstrijd tegen VfL Bochum. Het stadion werd muisstil toen de Portugees op een brancard weg werd gedragen, maar na de wedstrijd deelde hij al snel een foto via zijn Instagram.

In de 57e minuut van de wedstrijd tussen Bochum en Union (1-1) gebeurde het vreselijke ongeval met Leite. Matus Bero vuurde een kanonskogel af op het doel van Union Berlin. Leite gooide zich voor de bal, maar hij werd vol op zijn keel geraakt door de bal van de Bochum-middenvelder. Leite ging naar de grond en de zorgen werden direct duidelijk.

Leite was aan het trillen met zijn benen en hapte direct naar adem, waardoor het medisch personeel als een komeet het veld in snelde. De Portugees kreeg een korte behandeling op het veld tot hij klaar was om op de brancard gelegd te worden. Leite werd toen naar de kant gereden en daar werden meer tests gedaan om zijn gemoedstoestand verder te onderzoeken.

Selfie

Leite werd uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht en daar bleek de schade al snel mee te vallen. Eerder maakte een woordvoerder van Union al bekend dat het eerder ging om een 'soort blauwe plek' dan om een breuk of een andere zware blessure. Het is niet bekend hoe lang Leite zelf uit de roulatie zal liggen.

Via zijn Instagram liet ook Leite zelf een bericht voor zijn fans achter. Met zijn wedstrijdshirt nog aan plaatste hij een foto met een nekbrace om. Ook Leite zelf gaf aan dat zijn blessure meeviel. "Bedankt voor alle support en voor alle lieve berichten die ik heb ontvangen. Het gaat goed met me en ik zal binnenkort terugkeren", was de geruststellende boodschap van Leite richting de Union-fans.

