De carrière van Jozhua Vertrouwd leek twee jaar geleden volledig in het slop te zitten, maar zit momenteel volledig in de lift. Hij maakt zijn minuten in de Spaanse competitie LaLiga en maakte dinsdagavond zijn debuut bij Jong Oranje. Hij is blij met de route die hij uiteindelijk heeft afgelegd. "Spelen tegen Litouwen is anders dan tegen Antoine Griezmann, maar met hetzelfde doel: de spits uitschakelen", lacht Vertrouwd tegen Sportnieuws.nl.

"Het was een héél leuke ervaring, hier in het stadion van FC Emmen. Ik ben blij dat ik mijn eerste minuten heb mogen maken", vertelt Vertrouwd enthousiast aan Sportnieuws.nl na zijn debuut in het Oranje-shirt. De verdediger van Rayo Vallecano straalt van trots. "Het is allemaal heel snel gegaan de afgelopen weken, maar ik ben uiteindelijk vooral heel blij dat ik hier mag zijn."

Bijzondere route afgelegd

Een doorbraak bij Jong FC Utrecht bleef uit, waarna hij besloot om het roer om te gooien. Hij koos voor een avontuur in Spanje. Bij derdedivisionist Castellón kreeg hij van de huidige NEC-trainer Dick Schreuder de kans zich te bewijzen. In twee jaar verdiende hij een transfer naar Rayo Vallecano, wat leidde tot een uitnodiging voor Jong Oranje. "Of ik verrast was? Dat kan ik eigenlijk helemaal niet zeggen, omdat het allemaal zó snel is gegaan dit seizoen. Ik ben meer dankbaar dan verrast."

Terugkeren naar Nederland voor zijn debuut bij Jong Oranje voelt als een stap terug naar het vertrouwde, maar ook als een nieuwe uitdaging. Vertrouwd erkent dat hij wat tijd nodig had om te wennen aan de groep. "Ik heb bijna drie jaar niet meer in Nederland gevoetbald, dus het voelde wel als iets nieuws. Ik ben blij dat ik direct goede connecties heb met de jongens en dat ik er al een aantal kende. Dan is het vooral leuk om ze weer te zien", vervolgt hij.

Spelen tegen Antoine Griezmann

Het leven in Spanje bevalt Vertrouwd uitstekend. Sinds zijn komst naar Rayo Vallecano geniet hij volop van het leven in Madrid, en sportief gezien gaat het hem voor de wind. Op 24 september beleeft hij een moment dat hij nooit zal vergeten: spelen tegen Atlético Madrid in het Metropolitano. "Spelen tegen Litouwen is wat anders dan spelen tegen spelers als Antoine Griezmann, maar uiteindelijk heb ik maar één doel: de spits uitschakelen", zegt hij lachend.

Privé heeft hij het eveneens naar zijn zin. "Madrid is écht een aanrader voor iedereen. Ik heb het heel erg naar mijn zin", vervolgt hij. Het leven in de Spaanse hoofdstad past hem perfect. "Als ik wakker word, zie je lekker de zon schijnen door het raam en dan word je gelijk blij. De omgeving is écht iets wat bij mij past en ik ben heel blij dat ik deze stap heb mogen maken."

Iedereen kan naar de top

Het pad dat Vertrouwd heeft bewandeld, is verre van traditioneel. Maar juist dat maakt zijn verhaal zó opvallend. "Ik vind het juist mooier dan de 'normale' weg, dit betekent namelijk dat iedereen het kan maken tot het profvoetbal. Iedereen kan naar de top. Er is voor mij wel bewezen dat er niet één weg naar Rome is", sluit Vertrouwd af.