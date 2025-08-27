Ajax en PSV weten al maanden dat ze naar de competitiefase van de Champions League mogen en wisten met 27 andere 'rechtstreeks geplaatsten' waar ze aan toe waren. Daarna was het wachten op de voorrondes, die vanavond (woensdag) eindelijk ten einde komen. 32 van de 36 clubs zijn inmiddels zeker. Check hier het overzicht.

Omdat Nederland twee directe CL-tickets heeft, plaatsten de nummers één en twee van de Eredivisie zich rechtstreeks voor de competitiefase van de Champions League. Het toernooi werd aan het begin van dit seizoen omgegooid, waardoor er in totaal 36 clubs meedoen en er meer wedstrijden worden gespeeld. PSV en Feyenoord deden afgelopen seizoen mee en reikten tot de achtste finales.

Feyenoord faalt in de kwalificaties

Nu is het dus sowieso de beurt aan kampioen PSV en runner-up Ajax. Feyenoord kon daar via de kwalificaties bijkomen, maar verloor in het felbegeerde ticket aan Fenerbahçe. FC Twente slaagde er vorig jaar als nummer drie ook niet in om de hoofdfase te halen. De loting van de hoofdfase is donderdag 28 augustus vanaf 18.00 uur.

De 29 'rechtstreekse' clubs in de Champions League:

Nederland: PSV en Ajax.

Engeland: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United en Tottenham Hotspur.

Spanje: FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club de Bilbao en Villarreal.

Italië: Napoli, Inter, Atalanta en Juventus.

Duitsland: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt en Borussia Dortmund.

Frankrijk: Paris Saint-Germain, Marseille en AS Monaco.

Portugal: Sporting.

België: Union Sint-Gillis.

Turkije: Galatasaray.

Tsjechië: Slavia Praag.

Griekenland: Olympiacos.

De 7 clubs uit de voorronden:

De voorrondes leverden de laatste zeven ploegen op om de hoofdfase compleet te maken. Daar zitten sowieso drie debutanten bij, want Pafos (Cyprus), Kairat Almaty (Kazachstan) en Bodø/Glimt (Noorwegen) overleefden de zware route. Daar komen vanavond (woensdag) nog vier clubs bij uit de volgende wedstrijden:



Benfica (Portugal) - Fenerbahce (Turkije) (heenwedstrijd 0-0)

FC Kopenhagen (Denemarken) - FC Basel (Zwitserland) (heenwedstrijd 1-1)

Club Brugge (België) - Rangers FC (Schotland) (heenwedstrijd 3-1)

Qarabag (Azerbeidzjan) - Ferencvaros (Hongarije) (heenwedstrijd 3-1)

Extra clubs uit Engeland en Spanje

Engeland is komend seizoen met liefst zes clubs actief in het miljardenbal. Dit komt omdat Tottenham Hotspur de Europa League won en daarmee een ticket pakte voor een stapje hoger. Omdat Engeland ook bij de beste twee landen van het seizoen hoort, krijgt de Premier League nóg een extra deelnemer. De nummer vijf van de competitie (Newcastle United) zit er daarom ook bij. Spanje mocht ook vijf teams in plaats van vier afvaardigen.

