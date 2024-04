Chris Woerts na keiharde uitspraken welkom bij Oranje Leeuwinnen: 'Dan kan hij zien of hij gelijk heeft'

Als het aan Andries Jonker ligt, komt Chris Woerts een keer langs bij de Oranje Leeuwinnen om te kijken naar het niveau. De bondscoach nodigde de sportmarketeer uit, nadat laatstgenoemde zich behoorlijk kritisch uitliet over het niveau van het vrouwenvoetbal. "Die dames moeten hun mond houden, die kunnen amper de bal van A naar B spelen", zei Woerts bij Vandaag Inside.

Het ging de voorbije periode veel over de campagne 'Betaald voetbal = betaald worden' van de Nederlandse profs. Ze willen dat de KNVB, clubs en sponsoren iets doen aan de slechte salarissen. Onzin, vond Woerts. Hij noemde het idee zelfs 'lachwekkend'. Volgens Woerts is er te weinig talent om voor iedere club een vrouwenelftal te verplichten.

Sportnieuws.nl confronteerde bondscoach Jonker met de woorden van Woerts. Met een flinke grijns op zijn gezicht zei hij: "Chris is van harte welkom op een training. Dan kan hij op zijn gemakje kijken of hij daar gelijk in heeft of niet." Nou Chris, waar wacht je nog op?

Interlands Leeuwinnen

De Oranje Leeuwinnen begonnen maandag aan de voorbereiding voor de EK-kwalificatie. Nederland zit in een poule met Italië, Noorwegen en Finland. De nummers 1 en 2 van de groep plaatsen zich voor het Europees kampioenschap in 2025. Oranje begint op 5 april met een uitwedstrijd tegen Italië, op 9 april speelt het in Breda tegen de Noren.

"Als we aan de slag gaan in Zeist, vind ik dat altijd weer heel fijn", vertelde Jonker. "Direct kwalificeren, dat is wat we willen. We missen een half elftal, dat weten we. Er staat nog een goed elftal, maar we gaan er wel voor."