Chris Woerts noemt nieuwe algemeen directeur Ajax: 'Ze wilden geen buitenstaander'

Chris Woerts had woensdagavond nieuws: "Menno Geelen is de beoogd algemeen directeur van Ajax." De sportmarketeer weet daarmee wie de opvolger van Alex Kroes moet worden in Amsterdam.

Woerts deed deze onthulling bij Vandaag Inside. "Hij zou voorgedragen worden, maar het is nu definitief: hij gaat waarschijnlijk op 21 mei benoemd worden." Kroes was tot voor kort de algemeen directeur van Ajax, maar werd geschorst wegens het handelen in Ajax-aandelen met voorkennis.

Opvallend nieuws: Alex Kroes keert terug als technisch directeur van Ajax Alex Kroes keert terug bij Ajax. Hij werd in eerste instantie aangenomen als algemeen directeur en in die functie geschorst. Kroes zal nu terugkeren als technisch directeur.

Kroes werd vorige week in genade weer aangenomen bij Ajax, ditmaal als technisch directeur. Die rol vervult hij de komende periode, totdat hij mogelijk te horen krijgt van de AFM (Autoriteiten Financiële Markten) dat hij strafbaar is geweest.

'Goede gozer' Geelen

Woerts is enthousiast over de aanstelling van 'goede gozer' Geelen. "Ze wilden geen buitenstaander: Ajax was klaar met Van Praag en Van Halst. Geelen is zeer gewaardeerd binnen Ajax. Commercieel staat het als een huis."

Geelen is al acht jaar de commercieel directeur van Ajax. Hij was onder andere betrokken bij het Bob Marley-shirt en maakte in die acht jaar sowieso de succesvolle periode van Ajax mee. Behalve het Bob Marley-shirt kwamen er in die periode meer veelverkochte derde shirts uit.