Christian Eriksen in definitieve selectie Denemarken voor EK, ook FC Twente-fans zien oude bekende

Denemarken reist met Christian Eriksen af naar Duitsland voor het EK voetbal. Naast de middenvelder zitten er nog meer voormalig spelers van Ajax in de Deense selectie. Joachim Andersen, met ook een verleden bij FC Twente, is ook van de partij. Bondscoach Kasper Hjulmand koos meteen zijn definitieve 26 spelers.

Denemarken zit op het EK in groep C, met Engeland, Servië en Slovenië. Het wordt voor Eriksen een terugkeer in het toernooi waar het in 2021 vreselijk mis ging voor hem. De laatste keer dat Eriksen namelijk aanwezig was op het EK, zakte de toenmalig speler van Inter in de groepswedstrijd tegen Finland in elkaar met een hartaanval. Het leverde heftige beelden op voor de miljoenen kijkers thuis en de mensen in het stadion.

Speelschema EK voetbal 2024 | Alle wedstrijden van Oranje en de overige duels Het EK voetbal is van 14 juni tot en met 14 juli 2024 in Duitsland. Nederland is geplaatst en treft in Groep D achtereenvolgens Polen, Frankrijk en Oostenrijk. Hieronder vind je het hele speelschema van het EK voetbal.

Defibrillator

Eriksen werd op het veld gereanimeerd terwijl zijn teamgenoten om hem heen stonden om de medische hulp af te schermen. Hij werd met een brancard van het veld gedragen. Ongeveer een uur na het voorval werd bekend dat Eriksen in het ziekenhuis was gestabiliseerd en bij bewustzijn was. Eriksen kreeg een defibrillator omdat er hartritmestoornissen werden geconstateerd.

Terugkeer

Het was even de vraag of Eriksen nog terug kon keren als profvoetballer, maar nadat hij onder meer bij Jong Ajax had meegetraind, tekende hij eind januari 2022 een contract bij Brentford. Daar speelde hij tot de zomer, terwijl hij in maart van dat jaar al terugkeerde bij de nationale ploeg. Hij luisterde zijn rentree op met een doelpunt tegen Nederland. In de zomer tekende hij een contract bij Manchester United, waar hij nu nog steeds voor uitkomt. Eriksen heeft al 128 interlands achter zijn naam staan, waarin hij 40 keer scoorde.

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het nieuws, uitgebreide statistieken, selecties, uitslagen en standen.

Slecht nieuws voor Jordan Henderson: Ajax-middenvelder niet bij EK-selectie Engeland Jordan Henderson zit niet bij de EK-selectie van Engeland. Dat wordt dinsdagmiddag duidelijk na het bekendmaken van de voorselectie. Bondscoach Gareth Southgate heeft zijn oog laten vallen op jongere spelers.

Doelpuntenmaker

Wie ook bij Manchester United speelt, is Rasmus Hojlund. De spits werd afgelopen zomer voor bijna 75 miljoen euro overgenomen van Atalanta. Hojlund moet de kar gaan trekken in de aanval van de Denen. Tot dusver doet hij dat alleraardigst, met zeven treffers in twaalf interlands. Hij zal hopen daar de komende twee maanden nog een paar aan toe voegen.

Voormalig Eredivisie-spelers

Naast Eriksen zitten er met Rasmus Kristensen en Kasper Dolberg nog twee oud-Ajacieden in het team van Kasper Hjulmand. Kristensen speelde anderhalf jaar in Amsterdam, maar kon daarin nooit goed aarden. De rechtsback speelt inmiddels bij AS Roma, dat hem op huurbasis overnam van Leeds United. De 26-jarige Dolberg kwam als jong talent naar Ajax. Hoewel hij sommige seizoenen best knappe statistieken kon overleggen, overheerste toch altijd het gevoel dat zijn talent er niet ten volle uit kwam. Hij trok naar Nice en speelt inmiddels bij Anderlecht, waar hij afgelopen seizoen tot zeventien competitietreffers kwam.

Twee voormalig assistkoningen uit de Eredivisie in definitieve selectie Servië, buitenspelers vallen af Servië heeft de 26-koppige selectie voor het EK bekendgemaakt. Daar zitten onder meer drie zeer ervaren oud-Eredivisiespelers tussen. Ook kan bondscoach Dragan Stojkovic gebruik maken van twee spitsen van naam.

Ook fans van FC Twente zullen een oud-speler herkennen: Joachim Andersen. De centrale verdediger stroomde in 2015 door vanuit Jong FC Twente naar het eerste elftal. Daar ontwikkelde de Deen zich goed, waarna hij een mooie transfer naar Sampdoria afdwong. Daar speelde hij twee jaar, tot hij voor zo'n 25 miljoen euro naar Olympique Lyon vertrok. Inmiddels is Andersen al drie seizoenen een vaste waarde bij Crystal Palace. Ook bij de nationale ploeg kan hij rekenen op een basisplaats.

Programma

Denemarken neemt het op het EK in juni op tegen achtereenvolgens Slovenië, Engeland en Servië. Tijdens de vorige editie van het EK speelde de Denen ook tegen Engeland, in de halve finale. De Engelsen gingen toen pas na verlenging met de finaleplaats aan de haal.

Definitieve selectie Denemarken voor EK 2024

Keepers

Kasper Schmeichel (Anderlecht, BEL)

Frederik Rǿnnow (Union Berlin, DUI)

Mads Hermansen (Leicester City, ENG)



Verdedigers

Andreas Christensen (Barcelona, SPA)

Simon Kjær (AC Milan, ITA)

Joachim Andersen (Crystal Palace, ENG)

Jannik Vestergaard (Leicester City, ENG)

Victor Nelsson (Galatasaray, TUR)

Alexander Bah (Benfica, POR)

Joakim Mæhle (Wolfsburg, DUI)

Rasmus Kristensen (AS Roma, ITA)

Victor Kristiansen (Bologna, ITA)



Middenvelders

Christian Eriksen (Manchester United, ENG)

Thomas Delaney (Anderlecht, BEL)

Pierre-Emile Hǿjbjerg (Tottenham Hotspur, ENG)

Christian Nǿrgaard (Brentford, ENG)

Mathias Jensen (Brentford, ENG)

Mikkel Damsgaard (Brentford, ENG)



Aanvallers

Jacob Bruun Larsen (Burnley, ENG)

Andreas Skov Olsen (Club Brugge, BEL)

Anders Dreyer (Anderlecht, BEL)

Kasper Dolberg (Anderlecht, BEL)

Rasmus Hǿjlund (Manchester United, ENG)

Jonas Wind (Wolfsburg, DUI)

Yussuf Poulsen (RB Leipzig, DUI)