Cody Gakpo verkozen tot beste speler van de wedstrijd tijdens Nederland - Polen

Cody Gakpo is door de UEFA verkozen tot beste speler van het duel tussen het Nederlands elftal en Polen (2-1) op het EK. De aanvaller schoot Oranje in de 29e minuut op gelijke hoogte en zorgde vooral voor rust voor veel dreiging.

Gakpo werd in de 81e minuut gewisseld, net als Memphis Depay. Hij zat zo'n twee minuten op de bank toen de ingevallen Wout Weghorst de winnende treffer maakte. In de 29e minuut maakte Gakpo zijn tiende doelpunt voor Nederland in zijn 25ste wedstrijd. In de huidige selectie zijn alleen Memphis depay (45 doelpunten), Georginio Wijnaldum (28 doelpunten) en Wout Weghorst (11 doelpunten) vaker trefzeker voor Oranje.

In de rapportcijfers van Sportnieuws.nl is te zien dat de beste man op het veld geen doelpuntenmaker is, maar verdediger Nathan Aké.

Nathan Aké de stille topper bij Oranje, één duidelijke flop in de basis: dit zijn de rapportcijfers van Nederlands elftal De kop is er af. Nederland is het EK begonnen met een 2-1 tegen Polen. Dezelfde 11 als tegen IJsland begonnen voor het Nederlands elftal. Wout Weghorst scoorde - koud in het veld - de bevrijdende goal voor Nederland. De assist was van de man van de wedstrijd. De flop werd na een uur gewisseld, hij had een ongelukkige wedstrijd dankzij de veldbezetting van Polen.

