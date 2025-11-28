De Europese campagne van de Nederlandse clubs begon droevig, kende daarna een korte opleving, maar levert nu opnieuw zorgen op over de coëfficiëntenranglijst. Alleen PSV sprankelde, terwijl ook AZ won. Maar daartegenover stonden nederlagen van Ajax, Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Utrecht.

De punten zijn belangrijk voor Nederland om zoveel mogelijk tickets voor Europees voetbal te krijgen. De zesde plek waar Nederland momenteel op staat levert zes plekken op. Die zijn dit seizoen zo verdeeld: PSV en Ajax in de Champions League, Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Utrecht in de Europa League en AZ in de Conference League.

Europese tickets op het spel

Nederland staat ver achter nummer vijf Frankrijk en de taak is vooral om Portugal (zevende) en België (achtste) op afstand te houden. Zeker omdat het superseizoen 2021/22 na dit jaar vervalt. Nederland pakte toen 19.200 punten, waar Portugal en België bleven steken op respectievelijk 12.916 en 6.600.

Nederland deed deze week geen goede zaken. Zelf pakte het 0.666 punten door overwinningen van PSV en AZ, waar de concurrentie beter scoorde. Portugal pakte zelfs uit met 1.400 punten, terwijl België 0.800 punten scoorde. Het zorgt voor de volgende stand (seizoenen 2021/22 tot en met 2025/26):

Nederland: 64.700

Portugal: 62.066

België: 57.750

Puntentelling

Een overwinning - van welk toernooi dan ook - levert 2 punten op, een gelijkspel is goed voor 1 punt. Vervolgens moeten al die punten door zes worden gedeeld, omdat Nederland met zes teams actief is in Europa. Portugal speelt nog maar met vier Europese team, terwijl de Belgen er slechts drie overhebben. Zij hoeven hun punten maar door vijf te delen.

Let op: FC Utrecht speelt Europa League en géén Conference League.