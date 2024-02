Coëfficiëntenstrijd: Nederland schiet weinig op met twee keer gelijk, maar ook concurrentie laat punten liggen

Met de terugkeer van het Europese voetbal is ook de strijd om de coëfficiënten weer losgebarsten. Nederland bezit momenteel de zesde plek op deze ranglijst. Een plaats hoger levert een extra plekje op in de groepsfase van de Champions League. Kan Nederland deze plaats bemachtigen dit seizoen?

Door de winst van Paris Saint-Germain woensdag op Real Sociedad liepen de Fransen weer iets uit op de ranglijst. Voor Nederland wordt het lastig om de Fransen nog te bedreigen. Met minder teams in de race en een achterstand te overbruggen lijkt dat dit seizoen niet meer mogelijk.

Nederland speelde donderdagavond met Feyenoord en Ajax twee keer gelijk. Daardoor kan ons kikkerlandje in totaal 0.400 punten bijschrijven. Dat is niet veel, maar ook concurrenten Frankrijk en Portugal lieten punten liggen. Van de vier Franse teams die donderdagavond in actie kwamen won er geen één. Er werd twee keer gelijkgespeeld en twee keer verloren. Frankrijk kreeg daardoor maar 0.333 punten erbij op de coëfficiëntenranglijst.

Portugal begon met drie teams aan de donderdagavond. SL Benfica en Sporting Lissabon wonnen allebei, maar SC Braga ging onderuit. De Portugezen verdienden daarmee 0.667 punten en lopen dus in op Nederland. Het verschil met het Zuid-Europese land is echter behoorlijk groot, waardoor dit in eerste instantie weinig uit zal maken.

Huidige stand

Plaats Land Punten 1 Engeland 100.803 2 Spanje 86.364 3 Italië 83.998 4 Duitsland 81.196 5 Frankrijk 62.831 6 Nederland 60.300 7 Portugal 53.816 8 België 46.200 9 Turkije 37.600 10 Schotland 35.850

Portugal

Nederland lijkt plek vijf en een extra ticket voor de groepsfase van de Champions League uit het hoofd te kunnen zetten, in ieder geval voor dit seizoen. De blik moet dus achteruit. Daar staat Portugal. Zij bezitten momenteel de zevende plek op de coëfficiëntenranglijst. Deze geeft ook recht op drie Champions League-plekken, alleen maar eentje geldt direct voor de groepsfase. Voor de Portugezen is het er dus alles aan gelegen om de zesde plek, die recht geeft op twee directe tickets voor de groepsfase in het miljardenbal, terug te pakken van Nederland.

Met nog vier teams in de strijd hebben de Portugezen in ieder geval een club meer in de race voor de coëfficiënten. Een voordeel voor Nederland is wel dat Portugal ook met één club meer in Europa begon dit seizoen. Dat is voordelig, omdat het aantal behaalde punten voor een overwinning (twee) gedeeld moet worden door het aantal teams dat aan het begin van het seizoen Europees voetbal speelde voor het desbetreffende land.

Wanneer PSV wint verdient het dus twee punten, gedeeld door vijf clubs. Dan blijft er 0.400 punten over. Wanneer FC Porto hetzelfde doet en twee punten verdient, moet het dit delen door zes, waardoor er 'maar' 0.333 punten mogen worden bijgeschreven. Echter heeft Portugal dus nog wel één club meer in de running om punten te verzamelen. Frankrijk heeft nog alle zes de teams in alle competities. Na de uitslagen van donderdagavond kan dat volgende week echter helemaal anders zijn, al moet Nederland natuurlijk ook vrezen voor de uitschakeling van Ajax en Feyenoord.