Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk kroonde zich afgelopen week tot matchwinner in de Champions League tegen Atlético Madrid. In blessuretijd maakte hij het winnende doelpunt, maar na afloop ging het ook over een pikante verspreking van een TNT-presentatrice bij het duel. In de Sportnieuws.nl-podcast konden Naomi van As en invalster Kim Lammers er smakelijk om lachen.

“Heb jij nog iets opvallends gezien afgelopen week?”, vraagt Van As aan Lammers, die deze week de plaats van Ellen Hoog overneemt. De oud-hockeyster, die zelf ook sportprogramma's op televisie presenteert, hoeft niet lang na te denken: “Had jij gehoord wat Laura Woods, de TNT-presentatrice, zei over Virgil van Dijk?”

Van As begint te lachen: “Dat heb ik gezien, ja. Een fout die misschien wel vaker gemaakt wordt bij hem.” Lammers legt uit: “Ze noemde hem ‘Virgin van Dijk’.” Het scheelt maar een letter, maar virgin is het Engelse woord voor maagd en zo zorgde de verspreking wereldwijd voor veel plezier.

'Ik wil wel jouw eerste zijn'

Volgens Lammers pakte Van Dijk het zelf sportief op. Van As beaamt dat: “Ik zag ook hele grappige reacties op X. Iemand schreef: ‘Oh Virgin van Dijk, ik wil jouw eerste wel zijn, grote man’.” Het duo schiet in de lach.

“Ze maakte echt tongen los”, zegt Lammers. “Om te gieren. En het was niet eens de eerste keer, ze heeft dit al een keer eerder gezegd", weet Van As. Waarop Lammers reageert: “Waar het hart van vol is… toch?”

Beste verdediger

“Zou dat zo zijn?”, reageert Van As op de suggestie van haar oud-ploeggenote. “Hij was wel de man van de wedstrijd natuurlijk.” Lammers vult aan: “Dat is wel tof. Dat hij wordt gezien als een van de beste verdedigers aller tijden in de Premier League. Een Nederlander die het zo goed doet, daar mogen we trots op zijn.”

Van As besluit: “Zeker weten! In dit geval maakte hij ook nog de winnende goal in de extra tijd tegen Atlético. Hij was de gevierde man. En dan wordt er in een interview na de wedstrijd ineens over ‘Virgin van Dijk’ gepraat. Het kan allemaal maar gewoon.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen en vriendinnen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze week schoof oud-hockeyster Kim Lammers aan als vervanger van de vakantievierende Hoog. Samen met Van As bespreekt ze onder meer het Oranje-succes op de WK atletiek, de verrassende zege van Max Verstappen en de dramatische blessure van PSV’er Ruben van Bommel. Beluister hieronder of via je favoriete podcastapp!