Skilegende Lindsey Vonn (41) doet in februari voor de vijfde keer mee aan de Olympische Winterspelen. Niets is onmogelijk voor de veelvoudig kampioene. Wel komt er stevige concurrentie uit Duitsland.

Kira Weidle-Winkelmann (29) versloeg Vonn namelijk dit weekend bij de World Cup downhill in Tarvisio, net als de Spelen in Italië. De Duitse moest nog wel Nicol Delago voor zich dulden en pakte dus zilver. Vonn werd derde.

Je kan wel zeggen dat de Duitse in een sterke flow zit. Weidle-Winkelmann boekte ook al een podiumplek in Val d'Isère (tweede). Daarmee kwam een einde aan een World Cup-droogte sinds januari 2022. Precies op tijd heeft ze de smaak te pakken.

Vloeken

Toch was ze niet helemaal tevreden. Tegen ZDF zei Weidle-Winkelmann: "Ik moest na mijn rit vloeken vanwege een fout. Dat kostte absoluut tijd. Het doet pijn, maar ik weet wel dat ik meedoe om de prijzen en dat ik zelfs races kan winnen."

🥉 Un nuevo podio para la fenomenal Lindsey Vonn

🔨 Una Cornelia Hütter intratable en Val d'Isère

😱 Y la cara de Kira Weidle-Winkelmann cuando fue capaz de batir a la estadounidense



⛷️ Lo mejor del descenso #FISAlpine de este sábado en Eurosport y @StreamMaxES 👀⬇️ pic.twitter.com/RjOGzsm1Mf — Eurosport.es (@Eurosport_ES) December 20, 2025

Vonn

Vonn keerde iets meer dan een jaar geleden terug in competitie, nadat ze in 2019 vanwege een hardnekkige knieblessure haar loopbaan had beëindigd. Vonn, op de Winterspelen van Vancouver 2010 goed voor goud op de afdaling, is na een reeks goede prestaties officieel geselecteerd voor de Spelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo.

Vonn stond deze winter al vier keer op het podium bij wereldbekerwedstrijden. In Sankt Moritz was ze de beste op de afdaling, de discipline waarop ze momenteel de wereldbekerranglijst aanvoert. Die zege was haar 83e in de wereldbeker. Vonn nam eerder deel aan de Winterspelen in 2002, 2006, 2010 en 2018. Naast het goud op de afdaling veroverde ze in 2010 ook brons op de super-G. In 2018 in Pyeongchang pakte ze nog brons op de afdaling.

De Winterspelen zijn van 6 tot en met 22 februari.