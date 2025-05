Corinthians onthult bizar verhaal over hoe ze Memphis Depay haalden: 'Daar stond het e-mailadres'

Memphis Depay is inmiddels niet meer weg te denken bij Corinthians. Toch kwam een transfer naar Brazilië uit de lucht vallen, ook voor de club zelf. Communicatiedirecteur Tiago Maranhão vertelt hoe het allemaal begon met een zoekopdracht op Transfermarkt en de nodige identiteitsverificaties.

Met nog zo'n tien speelrondes te gaan in de Braziliaanse Série A van 2024 bungelde Corinthians ergens onderaan op de achttiende plaats, vier punten verwijderd van de veilige zone. In een wanhoopspoging besloot de clubleiding tot een bizarre zet: het aantrekken van niemand minder dan Memphis Depay.

Mededeling over Memphis Depay komt hard binnen bij fans: 'Ik weet dat het slecht is' Memphis Depay is geblesseerd. Dat maakte zijn club Corinthians via een statement op meerdere sociale media bekend. Fans van de club vrezen daardoor het ergste.

Acht maanden na de spraakmakende transfer onthult Corinthians' communicatiedirecteur Tiago Maranhão hoe de transfer tot stand kwam. Wanhopig op zoek naar een reddingsboei om degradatie te voorkomen, gooide de clubleiding het geld over de balk en ging aan de slag: "Ze openden hun laptop, zochten naar transfervrije spelers, kwamen een paar namen tegen onder wie die van Memphis en dachten past in het team, scoort, geeft assists en laat anderen beter spelen."

Contact via e-mail

De sterspeler was gevonden, maar nu kwam het lastigste: contact leggen met de Nederlandse international. Tiago Maranhão legt uit hoe ze dat aanpakten: "Ze gingen naar Transfermarkt, waar het e-mailadres van een zaakwaarnemer stond. Ze dachten zou het lukken? Het was zes uur 's ochtends in Brazilië."

Memphis Depay aast op miljoenen met lucratief besluit in Rotterdam Memphis Depay hoopt binnenkort flink te cashen. De voetballer van Corinthians heeft zijn penthouse in Rotterdam te koop gezet. Een winst van miljoenen euro's lonkt.

De clubleiding van Corinthians was bang dat ze in de maling werden genomen, maar moesten uiteindelijk de zaakwaarnemer van Memphis ervan overtuigen dat ze hem écht wilden hebben. Timão bevestigde hun identiteit en probeerde het proces te versnellen om de Nederlander nog voor het sluiten van de transfermarkt te kunnen inschrijven.

Memphis en entourage landen in Brazilië

Na een aantal onderhandelingsrondes arriveerden Memphis Depay en twee zaakwaarnemers in São Paulo om het contract te tekenen. Nadat de formaliteiten waren afgehandeld, kreeg Depay volgens Tiago Maranhão een spoedcursus clubgeschiedenis. Depay vertelde waarom hij voor de Braziliaanse competitie koos: "Ik kende de reputatie van Corinthians. Ik had nog nooit een wedstrijd gezien, maar ik geloof in dit project."

Acht maanden, 13 goals en 14 assists later lijkt de gok van Corinthians te zijn geslaagd. De club ontliep degradatie, plaatste zich voor internationaal voetbal en Memphis groeide uit tot een publiekslieveling, zowel binnen als buiten het veld. Momenteel is de Oranje-international echter wel geblesseerd aan een verstuikte enkel.