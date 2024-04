Cristiano Ronaldo laat zich weer gaan: Portugees krijgt rood na keiharde elleboog

Cristiano Ronaldo had het maandag niet echt naar zijn zin. De aanvaller van Al-Nassr verloor in de halve finale van de Super Cup van Al-Hilal met 2-1, maar de Portugees maakte het laatste fluitsignaal niet meer mee vanaf het veld. Ronaldo kreeg vlak voor tijd een rode kaart.

Al-Hilal zit de ploeg van Ronaldo het hele seizoen al dwars, want in de competitie verloor de ploeg nog geen enkele keer en heeft het de landstitel al bijna binnen. Ook in de Super Cup was Al-Hilal te sterk voor Al-Nassr. Salem Al-Dawsari, die op het WK in 2022 de winnende maakte tegen Argentinië en voormalig Barcelona-speler Malcom zorgden voor een 2-0 voorsprong tegen Ronaldo en de zijnen.

De Portugees kon dat niet hebben en liet zich vijf minuten voor tijd weer eens van zijn slechtste kant zien. Ronaldo wilde haast maken bij een inworp, maar werd daarbij gehinderd door een tegenstander en die kon als reactie op een elleboogstoot rekenen. De scheidsrechter had het gezien en stuurde Ronaldo van het veld. De Portugees stak daarna cynisch een duimpje op naar de scheidsrechter en applaudiseerde voor de beslissing.

Niet het eerste incident

Ronaldo was de afgelopen tijd juist lekker op dreef, want vorige week scoorde hij nog in twee duels op rij een hattrick. De Portugees kan zich nu opmaken voor een schorsing en dat is niet voor het eerst dit jaar.

Hij werd vorige maand nog voor een wedstrijd geschorst na het maken van een obsceen gebaar. Dat deed hij omdat de fans van de tegenstander de naam van Lionel Messi scandeerden. Volgens Ronaldo was het gebaar in Europa echter 'heel normaal'. In Saoedi-Arabië waren ze er niet van onder de indruk en moest hij een wedstrijdje toekijken.

EK voetbal

Ronaldo moest eind 2022 na een conflict met Erik ten Hag vertrekken bij Manchester United en koos toen voor Al-Nassr. Hij is nog altijd een doelpuntenmachine, want in 61 wedstrijden voor de Saoedische club scoorde hij liefst 56 keer.

Ronaldo is waarschijnlijk ook gewoon van de partij op het EK van komende zomer in Duitsland. Bondscoach Roberto Martinez stelt hem ondanks zijn 39 jaar nog altijd op in het nationale elftal van Portugal.