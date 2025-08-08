Na de klinkende 4-0 overwinning van Al Nassr op Rio Ave in een oefenwedstrijd donderdag in de Algarve, was trainer Jorge Jesus vol lof over sterspeler en landgenoot Cristiano Ronaldo, die een hattrick scoorde op bekende bodem. Zelf sneerde Ronaldo naar de massaal toegestroomde pers.

“Het was een interessante, competitieve wedstrijd. Rio Ave is fysiek sterker dan wij, omdat ze meer voorbereidingstijd hebben gehad en de Portugese competitie al bijna begint. Ons team speelde erg goed, was los en liet goed positioneel aanvalsspel zien. We zijn nog zoekende naar onze defensieve en aanvallende speelstijl. Deze selectie zal nog in balans worden gebracht met enkele Saoedische en andere spelers", vertelde de markante succestrainer na afloop aan Canal 11.

'Grootste uitdaging in mijn carrière'

“Al Nassr speelt voor titels, maar heeft de laatste jaren niets gewonnen. De uitdaging is enorm, want de Saoedische competitie is van hoge kwaliteit. We zijn op zoek naar onze plek”, vervolgde de Portugese trainer. "Ik denk dat dit de grootste uitdaging in mijn trainerscarrière is. Ik weet hoe sterk de Saoedische teams zijn. Bij Al Hilal hebben we een geweldig team gebouwd. Mijn overstap naar Al Nassr was weloverwogen; Semedo en Cristiano nodigden me uit en ik raakte enthousiast over het project.”

'Dan was er niemand geweest'

Over de impact van CR7 en wat hij nog kan toevoegen aan het spel, is Jorge Jesus duidelijk: “Hij is een fenomeen, jullie hebben gezien dat het stadion vol zat vanwege hem. Het is ongelooflijk. Als hij er niet was geweest, was er niemand geweest. Ik had geen idee hoe populair hij is bij de jeugd. Hij heeft niet veel kansen nodig om te scoren. Vandaag maakte hij er drie.” Als aanvalspartner had Ronaldo in Portugal de beschikking over landgenoot Joao Félix en daar is hij maar wat blij mee.

'Jullie weten het niet, zijn er niet en zien het niet'

“Stelen is lelijk, niemand heeft Benfica bestolen", was Ronaldo hard over het rumoer dat ontstond nadat Al Nassr de transfer van Felix kaapte van Benfica. "Iedereen kent João, hij heeft veel talent. Ik denk dat hij ons enorm zal helpen in de Saoedische competitie, die zeer competitief is. Jullie weten het niet, jullie zijn er niet, jullie zien het niet, maar dat bleek wel tijdens het WK voor clubs. Ik denk dat het een betere optie was voor Félix dan spelen in de Portugese competitie, kijk maar naar de hoeveelheid sterren in Saoedi-Arabië."