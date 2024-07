Cristiano Ronaldo staat met tranen in z'n ogen media te woord na schrik met Portugal: 'Ik praat later'

Cristiano Ronaldo mocht van geluk spreken dat 'zijn' Portugal door is naar de kwartfinales op het EK voetbal. De Portugees miste in de verlenging een strafschop, maar zag zijn land dankzij keeper Diogo Costa via penalty's Slovenië uitschakelen. Na afloop was Ronaldo zichtbaar geëmotioneerd.

Na zijn gemiste penalty moest hij al huilen, maar dat deed hij na de wedstrijd nog eens dunnetjes over. Toen media om hem heen dromden om een reactie op te vangen van de 39-jarige superster, hield Ronaldo het weer niet droog. "Zelfs de sterkste mensen hebben hun slechtste dagen. Ik was somber en verdrietig omdat het team het nodig had", zei Ronaldo volgens A Bola vol emoties na de wedstrijd. Daarna kon hij niks anders uitbrengen dan: "Ik kan het niet nu, sorry. Ik praat later, ik praat later."

'Dit is wat voetbal geeft'

Dat 'later' werd later op maandagavond, toen de emoties ietwat waren bedaard. "Eerst verdriet en uiteindelijk vreugde. Dat is wat voetbal geeft. Ik had de ploeg een voordeel kunnen geven, maar dat lukte niet. Oblak (de keeper van Slovenië, red.) redde gedurende een jaar dat ik geen enkele strafschop had gemist. Het is een gevoel van verdriet en vreugde tegelijk, maar het belangrijkste is dat we door zijn. Dat hebben we als team ook verdiend."

'Ik feliciteer ons hele team'

Ronaldo kon weinig met de speelstijl van Slovenië, dat de hele wedstrijd (met succes) verdedigde. "Ik feliciteer ons hele team. Slovenië heeft alleen maar verdedigd. Maar ik feliciteer vooral onze doelman (Diogo Costa, red.), die drie goede reddingen maakte." Hij stopte in de strafschoppenserie drie penalty's van Slovenië en zag Ronaldo, Bruno Fernandes en Bernardo Silva scoren.

'Opgeven is iets wat je nooit over mij zult horen'

Nu moet Portugal in de kwartfinale af zien te rekenen met Frankrijk. Hoewel dat team nog weinig indruk maakt en dit EK pas drie keer scoorde (twee eigen goals en een penalty), verwacht Ronaldo een lastige wedstrijd. "We gaan oorlog voeren. Ik zal altijd alles geven voor dit shirt. Dat doe ik al mijn hele leven. Ik ben nooit ban geweest om dingen onder ogen te zien en opgeven is iets wat je nooit over mij zult horen."

Laatste EK

Het zal geen verrassing zijn, maar Ronaldo bevestigde tot slot dat dit zijn laatste EK is. Hij is 39 en bij het volgende EK in 2028 in het Verenigd Koninkrijk, is hij 43 en dus écht over zijn top. "Het is zonder twijfel mijn laatste EK", besloot Ronaldo.

