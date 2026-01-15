Dick Advocaat en Curaçao verbaasden maanden geleden de hele wereld door zich voor het eerst in de geschiedenis van het land te kwalificeren voor het WK. Minder verbaasd was Giovanni Franken. De oud-trainer van ADO was assistent bij Advocaat en heeft het volste vertrouwen in Curaçao. "Ik wist niet dat er mentaal zoveel mogelijk was bij die spelers."

Giovanni Franken was te gast bij Sportnieuws.nl De Maaskantine. De podcast met Robert Maaskant waarin elke week ook verschillende stellingen worden voorgelegd. Franken wordt gevraagd of Curaçao de groepsfase gaat overleven, waarop hij volmondig 'ja' antwoordt. "Had je ook verwacht dat ze het WK zouden halen dan?" vraagt Franken direct. "Als ik mensen had gevraagd of ze het WK zouden halen, zou 99% ook 'nee' hebben geantwoord ."

Werken met Dick Advocaat

Franken zelf behoorde in eerste instantie ook tot die groep mensen, hoewel hij met deze huidige selectie werkte. Hij was assistent onder Advocaat in 2024 bij Curaçao, voordat Franken een avontuur 'op eigen benen' begon in China. "Ik heb daar goed aan meegewerkt. Ik had niet verwacht dat we het zouden kunnen halen. Maar je hebt altijd bepaalde facetten; tactisch, technisch en mentaal. En ik wist niet dat er mentaal zoveel mogelijk was bij deze spelers."

"Volgens hem ligt de kracht van dit team juist in de combinatie van mentaliteit en Advocaat, die dat uit de groep heeft weten te halen." Franken verzorgde in zijn tijd als assistent de veldtrainingen voor de huidige bondscoach en deed de tactische analyses van de tegenstanders. "Tegelijkertijd begeleidde ik ook de spelers. Niet alleen voor de analyses, maar ook in de nazorg na wedstrijden."

Een grote droom

De periode bij Advocaat was erg leerzaam voor de relatief jonge trainer. "Ik heb veel geleerd van Dick, daar ben ik hem echt eeuwig dankbaar voor. Op het gebied van management, dan bedoel ik man-on-man-management, was hij echt geweldig." Even later zegt Franken: "Werken met Dick Advocaat, dat was één grote droom."

Kansen van Oranje op het WK

Tot slot wordt ook het Nederlands elftal besproken. Maaskant is bang dat Oranje niet het WK kan winnen, Franken denkt daar net wat anders over. "Als ik de profielen opmaak op basis van leeftijden, want ik ken niet alle ins en outs, dan denk ik dat voor veel spelers dit het laatste moment is om echt te pieken. Spelers die al eerdere WK's hebben meegemaakt, hebben daarvan geleerd en kunnen problemen nu oplossen."

Wat Franken betreft, zit het hem allemaal in groepsvroming. "Als je ziet wat je met mentaliteit en groepsvorming kan bereiken. Als Curaçao het WK kan halen, dan kan Nederland het WK winnen. Ik hoop dat er geen scheurtjes in de dynamiek komen, want het gedrag kan ze zover brengen. De kwaliteit is er al. Ik hoop dat ze als eenheid kunnen fungeren en de droom om wereldkampioen te worden waarmaken."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwste aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant trainer Giovanni Franken. De geboren Rotterdammer maakte zijn trainersdebuut in Nederland bij ADO Den Haag, waar hij in een hectische fase Ruud Brood verving. Hij deelt bizarre verhalen over de krankzinnige play-offswedstrijd met Excelsior en spreekt over de beeldvorming die over hem is ontstaan.

Ook vertelt Franken over zijn avontuur in China, waar hij succesvol was en een heel andere cultuur leerde kennen. Als assistent van Dick Advocaat maakte hij ook van alles mee, dat hij tot op de dag van vandaag nog met zich meeneemt. Beluister De Maaskantine elke woensdag om 6.00 uur.